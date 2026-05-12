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करनाल में सफाई कर्मियों का उग्र प्रदर्शन, कोर्ट जाने वाले रास्ते पर कूड़ा फेंकने से बढ़ा विवाद

सफाई कर्मियों का उग्र प्रदर्शन ( ETV Bharat )

करनाल : हरियाणा में पिछले कई दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब आमजन के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है. करनाल समेत प्रदेश के कई जिलों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. शहर की सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं. जगह-जगह फैली बदबू और गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. हालात उस समय और ज्यादा बिगड़ गए जब करनाल में हड़ताली कर्मचारियों ने कोर्ट जाने वाले मुख्य मार्ग पर कूड़े से भरी ट्राली पलट दी. इस घटना के बाद आम लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. कोर्ट मार्ग पर गंदगी से फूटा लोगों का गुस्सा: दरअसल, सोमवार को प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों ने कोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर कूड़े से भरी ट्राली खाली कर दी. देखते ही देखते सड़क पर चारों तरफ कचरा और शौचालय की गंदगी फैल गई. वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने इस कदम को शर्मनाक और गैरजिम्मेदाराना बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की. एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि, "अपनी मांगों को मनवाने के लिए जनता को परेशान करना गलत है. कोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में गंदगी फैलाना बिल्कुल उचित नहीं." कोर्ट जाने वाले रास्ते पर कूड़ा फेंकने से बढ़ा विवाद (ETV Bharat) सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा: अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. करनाल में कर्मचारियों ने ‘झाड़ू उठाओ’ प्रदर्शन के तहत नगर निगम से लेकर लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला. हाथों में झाड़ू और बैनर लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से सफाई व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों को अब तक स्थायी रोजगार और सम्मानजनक वेतन नहीं मिला है. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि, "हम वर्षों से शहर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमें पक्का रोजगार और उचित वेतन नहीं दिया गया."