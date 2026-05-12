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सफाईकर्मियों की हड़ताल का असर: हांसी बना कूड़ाघर, बदबू से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, दी आंदोलन की चेतावनी

हांसी: हरियाणा में नगर परिषद कर्मचारियों की लगातार जारी हड़ताल का असर अब आमजन के जीवन पर साफ दिखाई देने लगा है. हांसी शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है, जिसके चलते जगह-जगह कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं. मुख्य बाजारों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर फैली गंदगी से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गर्मी के मौसम में सड़ते कूड़े से उठ रही बदबू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. शहरवासियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो हालात और गंभीर हो सकते हैं.

रोड बना गंदगी का अड्डा: शहर के उमरा गेट और पुराना बस स्टैंड रोड जैसे व्यस्त इलाकों में कूड़े के ढेर लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि राहगीरों को कचरे के ऊपर से होकर गुजरना पड़ रहा है. कई स्थानों पर गंदगी सड़कों तक फैल चुकी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दृश्य किसी डंपिंग स्टेशन जैसा दिखाई दे रहा है. लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं.

हांसी बना कूड़ाघर (ETV Bharat)

"व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी": हांसी निवासी लवकेश टुटेजा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, "कई दिनों से शहर में सफाई नहीं हो रही. व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा. स्थानीय विधायक भी समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाते दिखाई नहीं दे रहे. शहरवासियों को रोजाना गंदगी और बदबू के बीच से गुजरना पड़ रहा है. लोगों में इस बात को लेकर भी चिंता बढ़ रही है कि कहीं गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियां न फैल जाएं."