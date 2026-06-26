सफाईकर्मियों का ऐलान-ना लगेगी झाड़ू और ना उठेगा कचरा...प्राइवेट वर्कर भी नहीं करेंगे काम, व्यापारी बोले- समाधान का रास्ता निकालें
सफाईकर्मियों की भर्ती विज्ञप्ति जारी करने और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग लेकर आंदोलनरत सफाईकर्मियों का ऐलान.
Published : June 26, 2026 at 7:55 PM IST
जयपुर: सात दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को प्रदेशभर के पदाधिकारियों के साथ में बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार से पूरे राजस्थान में संपूर्ण कार्य बहिष्कार (झाड़ू डाउन हड़ताल) का ऐलान कर दिया. आंदोलन के तहत नगरीय निकायों में सफाई कार्य पूरी तरह प्रभावित रहेगा. डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण भी बंद रहेगा. निजी कंपनियां-घरों में कार्यरत वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी भी सफाई कार्य का बहिष्कार करेंगे.
प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती विज्ञप्ति जारी करने और भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग लेकर आंदोलनरत सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को सामूहिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया. संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द नई सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए. साथ ही भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं. जब तक इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक प्रदेशभर में सफाई कार्य ठप रहेगा.
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'2018 की भर्ती के कर्मचारी फील्ड में नहीं उतर रहे' : आंदोलनरत कर्मचारियों का आरोप है कि वर्ष 2018 में विभिन्न वर्गों के लोगों को सफाई कर्मचारी पदों पर नियुक्त किया गया, लेकिन उनमें कई कर्मचारी वास्तविक सफाई कार्य के बजाय कार्यालयों में कार्यरत हैं. उनका कहना है कि यदि नियुक्त कर्मचारी मैदान में उतरकर पूरी जिम्मेदारी से सफाई करें तो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने पहले हुए समझौतों को लागू नहीं किया, जिसके कारण कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा. अब डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण से लेकर निजी संस्थानों और घरों में सफाई कार्य भी प्रभावित रहेगा.
'सफाई आवश्यक सेवा, हड़ताल का विकल्प नहीं होना चाहिए' : दूसरी ओर, शहर के व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों ने हड़ताल को अनुचित बताते हुए सफाई को आवश्यक सेवा (Essential Service) घोषित करने की मांग उठाई है. त्रिपोलिया बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की बार-बार होने वाली हड़ताल उचित नहीं है. सफाई सीधे आमजन के स्वास्थ्य से जुड़ी सेवा है. जिस प्रकार पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को आवश्यक सेवा माना जाता है, उसी तरह सफाई को भी आवश्यक सेवा घोषित किया जाना चाहिए ताकि शहर बार-बार ऐसी स्थिति का सामना न करे.
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'पर्यटन नगरी की छवि होगी खराब' :शहरवासी हनुमान सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से पूरा शहर गंदा हो जाता है. जयपुर देश-विदेश के पर्यटकों की पसंदीदा पर्यटन नगरी है. पर्यटक गंदगी देखकर लौटेंगे तो इससे शहर की छवि प्रभावित होगी. उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन शहर को गंदगी के हवाले न करें.
'सरकार भी समाधान निकाले' : जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि सफाई आवश्यक सेवा है. एक दिन घर में झाड़ू नहीं लगे तो गंदगी फैल जाती है. ऐसे में पूरे शहर की सफाई कितनी जरूरी है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. सरकार को ऐसी परिस्थितियां बनने ही नहीं देनी चाहिए. इनमें कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़े. साथ ही सफाई कर्मचारियों से भी अपील की कि वे पर्यटन नगरी जयपुर और व्यापारिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जल्द समाधान का रास्ता निकालें.
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जनजीवन पर पड़ेगा व्यापक असर :शनिवार से शुरू होने वाली झाड़ू डाउन हड़ताल का असर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में देखने को मिल सकता है. सड़कों, बाजारों और कॉलोनियों में सफाई कार्य बंद रहने और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण रुकने से कुछ ही दिनों में गंदगी बढ़ने की आशंका है. व्यापारियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका असर न केवल आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार पर भी व्यापक रूप से दिखाई देगा.
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