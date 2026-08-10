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भिवानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन जारी, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के मंत्रियों का पुतला फूंका

हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है.

Effigies of ministers were burnt
सरकार के मंत्रियों का पुतला फूंका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2026 at 2:44 PM IST

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भिवानीः हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल 5वेंं दिन भी जारी है. कर्मचारियों ने सरकार पर 13 मई को हुए समझौते को लागू नहीं करने और मांगों को लेकर परिपत्र जारी नहीं करने का आरोप लगाया है. विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने भिवानी में हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी और विपुल गोयल का पुतला दहन किया. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों को लेकर आदेश जारी नहीं किए, तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदला जा सकता है.

ठेका प्रथा के कारण कर्मचारियों का हो रहा है शोषण: मौके पर सफाई कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि "सरकार समझौते से पीछे हटती नजर आ रही है." उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग उठाई. उनका कहना है कि "ठेका प्रथा के कारण कर्मचारियों का शोषण हो रहा है." उन्होंने कहा कि पुतला दहन सरकार के लिए चेतावनी है. अगर समय रहते मांगों के परिपत्र जारी नहीं किए गए तो हड़ताल अनिश्चितकालीन की जा सकती है और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी.

भिवानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन जारी (ETV Bharat)

मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनीः उन्होंने बताया कि हड़ताल के चलते भिवानी जिले में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है. उनका कहना है कि भिवानी, लोहारू समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पर असर पड़ा है. कर्मचारियों ने ऑटो-टीपर सेवाएं भी बंद रखने की बात कही. पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि "पुतला दहन फिलहाल सरकार को चेताने के लिए किया गया है, लेकिन अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन और बड़ा किया जाएगा."

समझौते के मुद्दे पर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोपः वहीं फायर ब्रिगेड भिवानी के जिला प्रधान अजय श्योराण ने भी सरकार पर समझौते की शर्तें पूरी नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि "13 मई को हुए समझौते में करीब 17 मांगों को सरकार द्वारा मानने की बात कही गई थी और उन्हें पूरा करने के लिए समय मांगा गया था." अजय श्योराण के मुताबिक सरकार ने 30 जून तक मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक एक भी परिपत्र जारी नहीं हुआ. उन्होंने इसे सरकार की वादाखिलाफी बताया. उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के दो दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन इन परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला है.

कर्मचारियों को पक्का करने का मिला था आश्वासनः सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर अजय श्योराण ने कहा कि "कई वर्षों से पे-रोल और ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करना, प्रमोशन देना और अन्य मांगें प्रमुख हैं. सरकार ने 13 मई को 15 दिन के भीतर कर्मचारियों को पक्का करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ. कर्मचारियों ने किसानों, बिजली कर्मचारियों और अन्य आंदोलनों का भी समर्थन किया है."

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