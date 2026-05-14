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हिसार में कूड़े के पहाड़ पर कोर्ट सख्त, कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से मांगा जवाब, 15 मई को होगी बड़ी सुनवाई

हिसार में कूड़ा संकट पर कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार किया है. कोर्ट ने मुख्य सचिव समेत अधिकारियों को तलब किया है.

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हिसार में कूड़े के पहाड़ पर कोर्ट सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 4:41 PM IST

3 Min Read
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हिसार: हिसार में नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर सैकड़ों टन कूड़ा जमा हो चुका है. बढ़ती गंदगी और बदहाल हालात को लेकर जनकल्याण एसोसिएशन के महासचिव अनिल कुमार जालंधरा की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई, जिसके बाद अदालत ने मामले पर कड़ा रुख अपनाया है.

मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों को नोटिस: हिसार अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव, हिसार के डीसी, नगर निगम आयुक्त, मेयर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तलब किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी. याचिका एडवोकेट योगेश सिहाग के माध्यम से दायर की गई. अदालत में शहर के अलग-अलग इलाकों में फैले कचरे की तस्वीरें भी सबूत के तौर पर पेश की गईं.

कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से मांगा जवाब (ETV Bharat)

शहर की हालत भयावह: एडवोकेट योगेश सिहाग ने कहा कि, "हिसार में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है. जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है."

निगमायुक्त पर केस दर्ज करने की मांग: वहीं, अधिवक्ता आरएस खटाना ने कहा कि, "नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर की स्थिति बदतर हो चुकी है. निगमायुक्त के खिलाफ बीएनएस-2023 की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए. बार एसोसिएशन की ओर से इस संबंध में एसपी को भी शिकायत भेजी गई है, जिसमें तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है."

हड़ताल खत्म करने पर अब भी संशय: नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के उप कोषाध्यक्ष राजेश बागड़ी ने कहा कि, "सीएम और न्याय मंत्री के साथ बैठक में सरकार ने मौखिक रूप से हमारी मांगें मान ली हैं, लेकिन अभी तक लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है.आगामी रोहतक कन्वेंशन में हड़ताल को लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा."

मानवाधिकार आयोग ने भी लिया संज्ञान: शहर में बढ़ती गंदगी अब मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में भी सामने आने लगी है. शिकायतकर्ता आशीष जैन ने कहा कि, "स्कूलों, धर्मशालाओं और म्यूजियम के आसपास फैला कचरा लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है. इसी को देखते हुए मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है." ऐसे में अदालत की आगामी सुनवाई पर अब पूरे शहर की नजर टिकी हुई है.

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