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कल्याणपुरी हत्याकांड: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, कल से युद्धस्तर पर होगा कूड़ा उठान

मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है.

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 10:19 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 11:02 PM IST

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नई दिल्ली: कल्याणपुरी में ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या के विरोध में चल रही मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई. हड़ताल के चलते पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई थी और जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए थे। अब कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद जल्द ही सफाई व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है.

दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कंपनी के प्रतिनिधियों और सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों और समस्याओं पर चर्चा की. बैठक में सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया. कंपनी की ओर से मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. साथ ही परिजन को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है.

शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष यशपाल सिंह कैंथुरा (ETV Bharat)

शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष यशपाल सिंह कैंथुरा ने बताया कि मेट्रो वेस्ट कंपनी और पीड़ित परिवार के बीच बातचीत हो गई है. कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है और कूड़ा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार से युद्धस्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा. कूड़ा जल्द उठाने के लिए अतिरिक्त गाड़ियां लगाई जाएंगी, ताकि प्रभावित इलाकों में सफाई व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके.

उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों और उनकी सुरक्षा को लेकर कंपनी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. वहीं, कर्मचारियों से भी अपील की गई है कि वे काम पर लौटकर शहर की सफाई व्यवस्था को सामान्य बनाने में सहयोग करें.

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Last Updated : August 19, 2026 at 11:02 PM IST

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