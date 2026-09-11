ETV Bharat / state

37 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, 16 मांगों पर सरकार से लिखित सहमति

चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले 37 दिनों से चल रही पालिका सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई. सरकार और कर्मचारियों के बीच 16 मांगों पर सहमति बनने के बाद पालिका सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे और शहरों में जमा कूड़े के ढेर को अगले 10 दिनों में साफ कर दिया जाएगा.

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म: सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच मांगों को लेकर लिखित सहमति बनी है. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती शामिल थी. सरकार ने इस मांग पर सहमति जताई है. कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, इस भर्ती में फायरमैन और ड्राइवरों को भी लाभ मिलेगा. कर्मचारी नेता नरेश शास्त्री ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया. उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और आंदोलन के दौरान समर्थन देने वाले वाल्मीकि संगठनों का भी आभार जताया.

जोखिम भत्ता और न्यूनतम वेतन का लाभ: समझौते के तहत नियमित कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने पर भी सहमति बनी है. सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का लाभ देने की बात भी स्वीकार की गई है. इसके अलावा सफाई और सीवर के क्षेत्र में पढ़े-लिखे कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने पर भी सहमति बनी है.