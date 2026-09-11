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37 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, 16 मांगों पर सरकार से लिखित सहमति

हरियाणा में पालिका सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल खत्म. 16 मांगों पर लिखित सहमति बनी.

Sanitation workers strike ends
Sanitation workers strike ends (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 6:52 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले 37 दिनों से चल रही पालिका सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई. सरकार और कर्मचारियों के बीच 16 मांगों पर सहमति बनने के बाद पालिका सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे और शहरों में जमा कूड़े के ढेर को अगले 10 दिनों में साफ कर दिया जाएगा.

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म: सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच मांगों को लेकर लिखित सहमति बनी है. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती शामिल थी. सरकार ने इस मांग पर सहमति जताई है. कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, इस भर्ती में फायरमैन और ड्राइवरों को भी लाभ मिलेगा. कर्मचारी नेता नरेश शास्त्री ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया. उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और आंदोलन के दौरान समर्थन देने वाले वाल्मीकि संगठनों का भी आभार जताया.

जोखिम भत्ता और न्यूनतम वेतन का लाभ: समझौते के तहत नियमित कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने पर भी सहमति बनी है. सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का लाभ देने की बात भी स्वीकार की गई है. इसके अलावा सफाई और सीवर के क्षेत्र में पढ़े-लिखे कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने पर भी सहमति बनी है.

  • कैशलेस सुविधा और मेडिकल लाभ: कर्मचारियों को अब कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही एलटीसी और मेडिकल चेकअप की सुविधा भी दिए जाने की बात कही गई है. चिरायु योजना के तहत 9,000 रुपये विभाग की ओर से दिए जाने की व्यवस्था भी समझौते में शामिल है.
  • छुट्टियां 10 से बढ़कर 20 दिन: कर्मचारियों की मेडिकल छुट्टियों में भी बढ़ोतरी की गई है. अब तक मिलने वाली 10 मेडिकल छुट्टियों को बढ़ाकर 20 दिन करने पर सहमति बनी है.
  • मृत्यु पर अनुकंपा राशि दोगुनी: सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुकंपा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है. वहीं दुर्घटना में अंग-भंग होने की स्थिति में कर्मचारी को 25 लाख रुपये का लाभ देने पर सहमति बनी है.
  • दो शहीद कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी: कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, आंदोलन से जुड़े दो शहीद कर्मचारियों के परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी देने पर भी सहमति बनी है.

आज से काम पर लौटेंगे कर्मचारी: मांगों पर लिखित सहमति के बाद नरेश शास्त्री ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि कर्मचारी शुक्रवार से ही काम पर लौट जाएंगे. कर्मचारी नेता शास्त्री ने कहा कि हड़ताल के दौरान शहरों में जमा हुए कूड़े के ढेर को साफ करने के लिए कर्मचारियों को करीब 10 दिन का समय लगेगा. अब कर्मचारियों के काम पर लौटने के साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सामान्य करना सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने तत्काल चुनौती होगी.

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