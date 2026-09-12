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मंत्री कृष्ण बेदी को वाल्मिकी समाज ने लड्डुओं से तौला, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ख़त्म होने पर जताई खुशी

मंत्री कृष्ण बेदी ( Sanitation workers strike )