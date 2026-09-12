मंत्री कृष्ण बेदी को वाल्मिकी समाज ने लड्डुओं से तौला, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ख़त्म होने पर जताई खुशी
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचने पर मंत्री कृष्ण बेदी ने समाज का आभार व्यक्त किया.
Published : September 12, 2026 at 8:41 PM IST
कुरुक्षेत्र: महर्षि वाल्मीकि आश्रम एवं धर्मशाला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज के लोगों से बैठक की. आश्रम पहुंचने पर मौजूद लोगों ने मंत्री कृष्ण बेदी का जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को लड्डुओं से तौलकर उनका सम्मान किया.
शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ आंदोलनः इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि "करीब 37 दिनों से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे. लंबे समय से चल रहे इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार, प्रशासन, समाज और संत समाज की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे. भगवान वाल्मीकि महाराज की कृपा और सभी के सहयोग से अब यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ है,"
कर्मचारी संगठनों ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका: उन्होंने कहा कि "सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को उचित कार्रवाई और निर्णय लेने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इस पूरे मामले में वाल्मीकि समाज के संतों, महामंडलेश्वरों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के साथ-साथ कर्मचारी संगठनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई."
सफाई व्यवस्था संभालते हुए पटरी पर लाने का काम करेंगे कर्मचारीः मंत्री ने कहा कि "आने वाले त्योहारों के सीजन में सफाई कर्मचारियों और स्वच्छता सैनिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है." उन्होंने कहा कि "लंबे समय तक हड़ताल चलने के बावजूद जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकला, वह सभी पक्षों के सहयोग का परिणाम है." उन्होंने कहा कि "निश्चित रूप से सफाई कर्मचारी प्रदेश को एक बार फिर से सफाई व्यवस्था संभालते हुए पटरी पर लाने का काम करेंगे और प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए योगदान देंगे." हड़ताल समाप्त करने में सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री विपुल गोयल, कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों और सफाई कर्मचारी समाज का आभार जताया.