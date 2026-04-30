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MCD दफ्तर में एएसआई की मौत के बाद बवाल, सफाई कर्मचारियों ने हंगामा कर जीटी रोड किया जाम

कर्मचारियों ने कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया. साथ ही प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तक विरोध जारी रहेगा.

सफाई कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा
सफाई कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 4:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के शाहदरा उत्तरी जोन कार्यालय में बुधवार को हुई एएसआई की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. गुरुवार को इस घटना से नाराज सफाई कर्मचारियों ने जोन कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की. गुस्साए कर्मचारियों ने कुछ समय के लिए जीटी रोड भी जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ.

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, उनका विरोध जारी रहेगा. साथ ही यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो पूरी दिल्ली को जाम करेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि हम दिल्ली सीएम व उपराज्यपाल से यह मांग करते हैं कि दोषी व्यक्ति को फांसी दी जाए.

सफाई कर्मचारियों ने जताई नाराजगी (ETV Bharat)

मुख्यालय में तनाव का माहौल: स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने-बुझाने में जुटे हुए हैं, ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके. घटना के बाद निगम मुख्यालय में तनाव का माहौल बना हुआ है और पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है. वही जो उनकी अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने बताया कि पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है.

यह है मामला: गौरतलब है कि, बुधवार को निगम कार्यालय की तीसरी मंजिल से कूदकर एएसआई राजकुमार सोलंकी ने जान दे दी थी. वह निगम के डेम्स विभाग में तैनात थे और करीब छह महीने से निलंबित चल रहे थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बहाली न होने के कारण वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थे और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया.

लगाया यह आरोप: घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही कार्यालय परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटना के सभी पहलुओं की पुष्टि की जा सके. सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि निगम प्रशासन की लापरवाही और अधिकारियों के रवैये के चलते यह घटना हुई है.

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