चरखी दादरी में सफाईकर्मियों का जोरदार प्रदर्शन, झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे, सरकार को दी आर-पार की चेतावनी
दादरी में सफाई कर्मचारियों ने सड़क पर झाड़ू लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान सरकार को चेतावनी दी.
Published : July 2, 2026 at 3:41 PM IST
चरखी दादरी: चरखी दादरी में अपनी लंबित मांगों और सरकार की कथित वादाखिलाफी के विरोध में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान सूरज कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय से परशुराम चौक तक हाथों में उल्टी झाड़ू लेकर रोष मार्च निकाला. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द मांगें पूरी करने की मांग उठाई.
समझौते पर अमल नहीं होने का आरोप: प्रदर्शन के दौरान यूनियन ने आरोप लगाया कि सरकार ने कर्मचारी संगठनों के साथ हुए समझौते का पालन नहीं किया. यूनियन का कहना है कि 30 जून तक मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी इस संबंध में कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया. कर्मचारियों ने इसे सरकार की वादाखिलाफी बताते हुए नाराजगी जताई.
साढ़े तीन महीने से वेतन नहीं मिलने का दावा: प्रदर्शन कर रहे यूनियन प्रधान सूरज कुमार ने कहा कि, "हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों के साथ गंभीर भेदभाव किया है. सरकार ने 30 जून तक मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ. एचकेआरएन के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पिछले साढ़े तीन महीने से वेतन भी नहीं मिला है. लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है."
अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी: सूरज कुमार ने आगे कहा कि, "राज्य प्रधान के आदेशानुसार 6, 7 और 8 अगस्त को तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी. यदि इसके बाद भी सरकार ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, तो 8 अगस्त से आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा. मेरी शहरवासियों से सहयोग की अपील है. हड़ताल के दौरान यदि सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी."
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