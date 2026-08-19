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हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, पानीपत में सड़कों पर फेंका कूड़ा , गंदगी और बदबू से लोगों की बढ़ी परेशानी

'कचरा सड़क पर फेंकना किसी समस्या का समाधान नहीं ': कारोबारी अशोक अरोड़ा ने कहा कि कचरा सड़क पर फेंकना किसी समस्या का समाधान नहीं है. कर्मचारियों को विभाग और सरकार के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए. बारिश का मौसम है और पहले ही नाले-नालियां बंद हैं, ऐसे में सड़क पर कचरा फेंकने से बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा. उन्होंने मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने की अपील की और कहा कि जायज मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए.

आंदोलन के तरीके से स्थानीय लोग नाराजः बारिश के मौसम में सड़कों और नालियों के आसपास जमा कचरे से स्थिति और गंभीर होने की आशंका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना हर नागरिक और कर्मचारी का अधिकार है, लेकिन आंदोलन का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे आम जनता को परेशानी न हो.

पानीपतः प्रदेशभर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पानीपत में भी सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन कूड़े से भरी ट्रालियां शहर के विभिन्न स्थानों, हाईवे और स्थानीय विधायक व नगर निगम कार्यालय के बाहर खाली किए जाने से आम जनता की परेशानी बढ़ गई है. सड़क पर कूड़ा जमा होने से जहां यातायात प्रभावित हो रहा है, वहीं दुर्गंध और गंदगी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सड़क पर कूड़ा फेंकना समाधान नहींः आजाद नगर निवासी अमित शर्मा ने कहा कि "सफाई कर्मचारियों को अपनी मांगें रखने का पूरा अधिकार है. उनकी कमेटी को मुख्यमंत्री और शहर के जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सड़क पर कूड़ा फेंकना समाधान का तरीका नहीं है. सफाई कर्मचारी शहर के लिए बेहद जरूरी हैं और उनके बिना शहर अधूरा है, इसलिए सरकार को उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

शहर के बीच कूड़ा फैलाना उचित नहीं: उन्होंने कहा कि "सड़क से गुजरने वाले आम लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को भी परेशानी होती है. जनप्रतिनिधियों को कर्मचारियों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाकर समाधान कराने का प्रयास करना चाहिए." राजेश ने कहा कि "लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना जायज है और वे कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन सड़क, बाजार और शहर के बीच कूड़ा फैलाना उचित नहीं है. इससे गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ता है और आम जनता को परेशानी होती है."

'सरकार को जायज मांगों पर विचार करना चाहिए': उन्होंने कहा कि कूड़ा सड़क पर डाले जाने से जाम की स्थिति भी बनती है. ऐसे में अगर कोई मरीज या बुजुर्ग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता तो स्थिति गंभीर हो सकती है. कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों के पास जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखनी चाहिए और सरकार को भी उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

हड़ताल का जल्द समाधान निकालने की मांगः जनता की मांग है कि सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच जल्द बातचीत हो, ताकि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान निकले और शहरवासियों को गंदगी, दुर्गंध और जाम की समस्या से राहत मिल सके. सफाई कर्मचारियों की मांगें जायज हैं तो सरकार को उनके साथ जल्द बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए, लेकिन आंदोलन के नाम पर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालना आम जनता के लिए परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा कर रहा है. ऐसे में कर्मचारियों और सरकार दोनों को बातचीत का रास्ता अपनाकर ऐसा समाधान निकालना चाहिए, जिससे कर्मचारियों की मांगें भी पूरी हों और शहरवासियों को गंदगी, दुर्गंध व जाम से राहत मिल सके,