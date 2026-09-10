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हांसी महापंचायत में सफाई कर्मचारियों का सरकार को चुनौती, बोले- "गिरफ्तारियों से नहीं टूटेगा आंदोलन"

हांसी में सफाई कर्मचारियों की महापंचायत हुई. इस दौरान 18 गिरफ्तारियों पर रोष जताते हुए पक्की नौकरी मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया.

Sanitation Workers Roar at Hansi Mahapanchayat
हांसी में सफाई कर्मचारियों की महापंचायत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
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हांसी: हांसी नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के 36वें दिन गुरुवार को महापंचायत आयोजित की गई. महापंचायत में विभिन्न कर्मचारी संगठनों, किसान यूनियनों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पहुंचकर सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया.

18 गिरफ्तारियों को लेकर कर्मचारियों में रोष: महापंचायत में 18 सफाई कर्मचारियों की गिरफ्तारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. गिरफ्तार कर्मचारियों को अभी तक जमानत नहीं मिलने से आंदोलनकारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली. कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के नेताओं ने गिरफ्तारियों को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

"गिरफ्तारियों से नहीं टूटेगा आंदोलन": महापंचायत में कर्मचारी नेताओं ने साफ कहा कि गिरफ्तारियों के दबाव से आंदोलन कमजोर नहीं होगा. हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं. हमारी मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा और पक्की नौकरी लेकर ही मानेंगे.

हांसी महापंचायत में सफाई कर्मचारियों का सरकार को चुनौती (ETV Bharat)

लिखित आदेश तक हड़ताल खत्म नहीं होगी: कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने के लिए भ्रामक और झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा. जब तक सरकार हमारी मांगों को लेकर लिखित आदेश जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी. आंदोलनकारी कर्मचारियों ने महापंचायत में पक्का मोर्चा जारी रखने का भी ऐलान किया. कर्मचारियों का कहना है कि वे धरना स्थल से घर वापस नहीं जाएंगे और दिन-रात आंदोलन जारी रखेंगे. मांगें पूरी होने तक हमारा संघर्ष और धरना लगातार चलता रहेगा.

कर्मचारियों के समर्थन में किसान यूनियन: महापंचायत में पहुंचे किसान नेता सुरेश कोथ ने सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार पर उनके साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "सफाई कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और किसान यूनियन पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है."

विकास सीसर ने मांगों को बताया जायज: वहीं, यूनियन नेता विकास सीसर ने भी महापंचायत में कर्मचारियों की मांगों को लेकर कहा कि, "लंबे समय से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और अब सरकार को इस मामले का समाधान निकालना चाहिए. कर्मचारी अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे."

ये भी पढ़ें:सीएम सैनी की सफाई कर्मचारियों से अपील, 'काम पर लौटें, सम्मान में कमी नहीं आने देंगे'

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