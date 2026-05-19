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सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से शहर में गंदगी का अंबार, आश्वासन के बाद शुरू हो रही साफ-सफाई

देवघर: पिछले कई दिनों से आंशिक हड़ताल की वजह से प्रभावित हुई देवघर शहर की सफाई व्यवस्था अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है.

बकाया भुगतान की मांग को लेकर आधे से अधिक सफाई कर्मचारियों ने काम से दूरी बना ली थी. जिसके कारण शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और प्रमुख इलाकों में गंदगी का अंबार लग गया. हालांकि अब नगर निगम प्रशासन और मेयर के हस्तक्षेप के बाद सभी सफाई कर्मचारी दोबारा पूरी तरह काम पर लौट आए हैं.

काम पर लौटे सफाई कर्मचारी, बकाया भुगतान की मांग को लेकर किया था कार्य बहिष्कार (ETV Bharat)

सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार का असर पूरे शहर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था. जहां सामान्य दिनों में शहर की सफाई तीन शिफ्टों में होती थी, वहीं हड़ताल के दौरान केवल एक शिफ्ट में ही सफाई कार्य किया जा रहा था. इसकी वजह से चार से पांच दिनों तक शहर के कई इलाकों में कूड़े का ढेर जमा रहा और लोगों को बदबू तथा गंदगी की समस्या का सामना करना पड़ा.

शहर की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मेयर रवि राउत खुद सोमवार और मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण करने निकल पड़े. निरीक्षण के दौरान जहां-जहां गंदगी दिखाई दी, वहां उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को फोन कर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया. मेयर ने कई संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों का जायजा लेते हुए निगम अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने का आदेश भी दिया.

निरीक्षण के बाद मेयर ने पाया कि अब सभी सफाई कर्मचारी काम पर वापस लौट चुके हैं और शहर में सफाई अभियान तेज कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की जो भी जायज मांगें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए निगम अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं. साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि बकाया भुगतान को लेकर निगम गंभीर है और जल्द समाधान निकालने की दिशा में काम किया जा रहा है.