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दादरी में कूड़ा उठाने पहुंची टीम को सफाई कर्मचारियों ने लौटाया, प्रदर्शनकारी बोले- "मांगें पूरी नहीं हुईं तो नहीं उठेगा कूड़ा"

चरखी दादरी में हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद की कूड़ा उठाने पहुंची टीम का विरोध कर जमकर प्रदर्शन किया.

DADRI SANITATION WORKERS PROTEST
चरखी दादरी में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 11, 2026 at 2:32 PM IST

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चरखी दादरी: चरखी दादरी में पिछले कई दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को और उग्र हो गया. दरअसल, नगर परिषद की ओर से एजेंसी के माध्यम से कूड़ा उठाने के लिए टीम भेजी गई थी. कूड़ा उठाने पहुंची टीम का सफाई कर्मचारियों ने जोरदार विरोध किया. विरोध के दौरान मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और टीम को बेरंग लौटना पड़ा. वहीं, प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पुलिस और अधिकारियों में हुई बहस: हालात बिगड़ते देख नगर परिषद अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे. इस दौरान पुलिस व कर्मचारियों के बीच कहासुनी भी हुई. बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासनिक टीम को बिना कूड़ा उठाए ही वापस लौटना पड़ा.

दादरी में कूड़ा उठाने पहुंची टीम को सफाई कर्मचारियों ने लौटाया (ETV Bharat)

धरने पर बैठे कर्मचारी: विरोध के बाद सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया. हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि, "जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक वे न तो खुद कूड़ा उठाएंगे और न ही किसी अन्य एजेंसी को उठाने देंगे." यूनियन प्रधान सुरज कुमार की अगुवाई में कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ रोष जताया.

"समस्याओं की लगातार हो रही अनदेखी": सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांगों और समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है. सफाई कर्मचारी रीटा रानी ने कहा कि, "हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा." वहीं, कर्मचारी अशोक कुमार ने कहा कि, "अगर कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार की ज्यादती हुई तो हम आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे."

शहर में बिगड़ रही सफाई व्यवस्था: लगातार जारी हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगने लगे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें:चरखी दादरी में सफाई कर्मियों का गुस्सा फूटा, सड़कों पर कूड़ा बिखेरकर जताया रोष

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