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बकाया भुगतान को लेकर सफाई कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, कचरा फैलाकर शहर में निकाला जुलूस

देवघर: शहर में पिछले कई दिनों से साफ-सफाई व्यवस्था पूरी से तरह प्रभावित है. शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और मुख्य सड़कों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है. जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जगह-जगह फैली गंदगी के कारण लोगों में नाराजगी और हताशा देखी जा रही है. स्थानीय लोग लगातार नगर निगम से शहर की सफाई व्यवस्था जल्द बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

सफाई कर्मियों ने की पीएफ और एरियर भुगतान की मांग

सफाई व्यवस्था बाधित होने के पीछे नगर निगम कर्मियों का विरोध प्रदर्शन मुख्य कारण बताया जा रहा है. देवघर नगर निगम के स्थायी सफाई कर्मचारी अपने बकाया वेतन, पीएफ और एरियर भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. हालांकि नगर निगम की ओर से निजी सफाई कर्मियों के माध्यम से शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन स्थायी कर्मचारियों के काम बंद करने से स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनका पीएफ और एरियर का भुगतान लंबित है. लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. इसी के विरोध में सफाई कर्मियों ने अपने संगठन के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों से जुलूस निकाला और नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया.

नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन