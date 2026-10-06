ETV Bharat / state

सोनभद्र मेडिकल कालेज में सफाईकर्मियों की हड़ताल, वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े वर्कर्स

सोनभद्र मेडिकल कालेज में सफाईकर्मियों की हड़ताल. ( ईटीवी भारत )

सोनभद्र: सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब करीब 48 संविदा सफाईकर्मियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी. सफाईकर्मियों ने एल-2 अस्पताल के बाहर एकजुट होकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की.

दरअसल, मेडिकल कॉलेज में सफाई व्यवस्था का जिम्मा अब नई कंपनी सब-फैसिलिटी मैनेजमेंट के पास आया है. कर्मचारियों का आरोप है कि नई कंपनी की ओर से उन्हें महज़ 8 हजार 500 रुपये प्रतिमाह भुगतान किए जाने की बात कही गई है. इसी को लेकर सफाई कर्मचारियों में नाराज़गी है. सोनभद्र मेडिकल कालेज में सफाईकर्मियों की हड़ताल. (ईटीवी भारत) कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्ष 2022 से लगातार मेडिकल कॉलेज में सफाई का काम कर रहे हैं. उस समय उन्हें करीब 7,833 रुपये प्रतिमाह मिलते थे. अब कंपनी बदलने के बाद भी वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि काम और जिम्मेदारी पहले की तरह बनी हुई है. सफाईकर्मी सूरज और शिवकुमारी और ने आरोप लगाया कि नई कंपनी के सुपरवाइज़र का व्यवहार भी उनके प्रति ठीक नहीं है. कर्मचारियों का आरोप है कि सुपरवाइज़र द्वारा उनके साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया गया. इसको लेकर भी कर्मचारियों में काफी आक्रोश है. सोनभद्र मेडिकल कालेज में सफाईकर्मियों की हड़ताल, (ईटीवी भारत)