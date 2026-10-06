सोनभद्र मेडिकल कालेज में सफाईकर्मियों की हड़ताल, वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े वर्कर्स

सोनभद्र मेडिकल कालेज में सफाईकर्मियों की हड़ताल, वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े वर्कर्स
सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मियों ने एल-2 अस्पताल के बाहर एकजुट होकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 3:44 PM IST
सोनभद्र: सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब करीब 48 संविदा सफाईकर्मियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी. सफाईकर्मियों ने एल-2 अस्पताल के बाहर एकजुट होकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की.
दरअसल, मेडिकल कॉलेज में सफाई व्यवस्था का जिम्मा अब नई कंपनी सब-फैसिलिटी मैनेजमेंट के पास आया है. कर्मचारियों का आरोप है कि नई कंपनी की ओर से उन्हें महज़ 8 हजार 500 रुपये प्रतिमाह भुगतान किए जाने की बात कही गई है. इसी को लेकर सफाई कर्मचारियों में नाराज़गी है.
कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्ष 2022 से लगातार मेडिकल कॉलेज में सफाई का काम कर रहे हैं. उस समय उन्हें करीब 7,833 रुपये प्रतिमाह मिलते थे. अब कंपनी बदलने के बाद भी वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि काम और जिम्मेदारी पहले की तरह बनी हुई है.
सफाईकर्मी सूरज और शिवकुमारी और ने आरोप लगाया कि नई कंपनी के सुपरवाइज़र का व्यवहार भी उनके प्रति ठीक नहीं है. कर्मचारियों का आरोप है कि सुपरवाइज़र द्वारा उनके साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया गया. इसको लेकर भी कर्मचारियों में काफी आक्रोश है.
कम से कम निर्धारित वेतन की मांग
हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें शासन और संविदा सेवा निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए. इसके साथ ही पुरानी कंपनी के समय का दो महीने का बकाया वेतन भी दिलाया जाए.
कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे काम पर लौटने को लेकर असमंजस में हैं.
मेडिकल कॉलेज में करीब 48 सफाई कर्मचारी और दो सुपरवाइजर सफाई व्यवस्था से जुड़े हैं. बड़ी संख्या में कर्मचारियों के एक साथ काम बंद करने से अस्पताल की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गया.
सफाईकर्मियों के प्रदर्शन के बाद अस्पताल प्रबंधन भी सक्रिय
फिलहाल सफाईकर्मियों के प्रदर्शन के बाद अस्पताल प्रबंधन भी सक्रिय हो गया है और कर्मचारियों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है.
वहीं मेडिकल कालेज के डॉक्टर अमृत राय ने बताया कि मजदूरों और अस्पताल प्रबंधन में बात हो रही है नई संविदा कम्पनी शासन द्वारा निर्धारित है, उससे बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा. पुरानी कम्पनी पर जो सफाई कर्मियों का भुगतान बकाया है. उसके लिए पत्र व्यवहार किया जाएगा. कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की गई है.