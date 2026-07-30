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शामली में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, आरोपी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग

शामली सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )