शामली में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, आरोपी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग
सफाई कर्मचारी से मारपीट मामले में कोतवाली पुलिस को शाम तक कार्रवाई के निर्देश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 3:40 PM IST
शामली: जनपद में बीते रोज कांवड़ यात्रा मार्ग की सफाई और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकानदार और सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया, सफाई कर्मचारी राजकुमार के साथ मारपीट की गई. घटना के बाद सफाई कर्मचारियों में भारी आक्रोश फैल गया, कर्मचारियों ने बुधवार को आरोपी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नगर पालिका परिसर में धरना पर बैठ गए.
कर्मचारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारी राजकुमार के साथ हुई मारपीट की घटना बेहद गंभीर है, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आज शाम तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सभी सफाई कर्मचारी सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे.
कर्मचारियों ने कार्रवाई के लिए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से लिखित आश्वासन भी लिया है. उनके लेटर पैड पर दिए गए आश्वासन के अनुसार कोतवाली पुलिस को मामले में आज शाम तक आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. धरना-प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ हिंसा या अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
वहीं इस पूरे मामले पर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका के ईओ से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और मारपीट के मामले में जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.
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