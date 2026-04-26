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सफाईकर्मियों को नहीं मिल रहा साप्ताहिक अवकाश, कागजों तक सिमटे सरकारी आदेश

सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें अब भी नियमित साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जा रहा है.

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सफाईकर्मी साप्ताहिक अवकाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 26, 2026 at 4:11 PM IST

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रामनगर: प्रदेश सरकार आउटसोर्स और समिति कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का आदेश जारी किए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन रामनगर में सफाई कर्मियों के लिए यह आदेश अब तक सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है. कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें आज भी तय शेड्यूल के अनुसार छुट्टियां नहीं मिल रही हैं.

जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साप्ताहिक अवकाश को लेकर शासनादेश जारी किया था. इसके बाद रामनगर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में भी सफाई कर्मियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. करीब 20 वर्षों से अवकाश की मांग कर रहे कर्मियों को उस समय बड़ी राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें अब भी नियमित साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जा रहा है. उनका आरोप है कि आदेश होने के बावजूद सुपरवाइजर स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है.

इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता शुभम उत्तम ने भी नाराज़गी जताई है. उन्होंने कहा पर्यावरण मित्रों के हक में पारित प्रस्ताव के बावजूद उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है. उन्होंने साफ किया कि वह अपने साथियों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे. इसी बीच प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हर्ष रतनागर रामनगर पहुंचे और समीक्षा बैठक के दौरान कर्मचारियों से सीधा संवाद किया. कर्मचारियों ने खुलकर अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं.

मामले में हर्ष रतनागर, सदस्य, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने कहां कि कर्मचारियों को उनका हक जरूर मिलेगा. मंगलवार तक अवकाश से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर हमें दी जाएगी. 100 प्रतिशत अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा. मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही साफ कहा गया है कि जो भी अधिकारी या सुपरवाइजर लापरवाही करेगा, उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने भी मामले में जांच की बात कही है. उनका कहना है कि सुपरवाइजर के रजिस्टर की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि आखिर कर्मचारियों को छुट्टियां क्यों नहीं दी जा रही हैं.

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