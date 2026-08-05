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हरियाणा में 6 से 8 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे सफाई कर्मचारी, सरकार के साथ मांगों पर नहीं बनी सहमति

चंडीगढ़ : नगर पालिका सफ़ाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ चंडीगढ़ में उनकी मांगों को लेकर बातचीत हुई जिसमें निकाय मंत्री विपुल गोयल और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ कर्मचारी नेता भी मौजूद रहे. बैठक में निकाय कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा. लेकिन सरकार के साथ निकाय कर्मचारी नेताओं की बातचीत में सहमति नहीं बनी जिसके बाद सफाई कर्मचारी 6 अगस्त यानी कल से 3 दिन की हड़ताल पर जाएंगे.

"सरकार आगे नहीं बढ़ रही है" : नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "जो हमारी 13 मई को सरकार के साथ बातचीत हुई थी, उससे सरकार आगे नहीं बढ़ रही है और हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती 2018 में भी की. ग्रुप डी की भर्ती फिर सरकार शुरू कर चुकी है, लेकिन उसमें सीवर सफाई कर्मचारियों को स्थान नहीं दिया गया. आज भी हमने दोनों मंत्रियों को साफ कर दिया कि सरकार ये बताए कि सीवर सफाई मेन की भर्ती वो अन्य ग्रुप डी के कर्मचारियों के साथ क्यों नहीं कर रही है. उनकी भर्ती की जाए और नए पद भी सृजित किए जाएं. म्युनिसिपालिटी काउंसिल और कॉरपोरेशन में सरकार ने रेशनलाइजेशन करके 4848 पद सृजित किए हैं, जिनमें सीवर सफाई कर्मचारी का पद सृजित नहीं किया. हमारा इस पर विरोध है. मुख्य रूप से कच्चे सफाई कर्मचारियों को उनके रिटायरमेन्ट पर उनके बेनिफिट, फायर कर्मचारियों को वर्दी और रिस्क अलाउंस और सफाई कर्मचारियों को भी रिस्क अलाउंस सरकार दे. इसके अतिरिक्त भी जो 17 मांगों पर सहमति बनी है सरकार उनके पत्र जारी करे".

हरियाणा में 6 से 8 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे सफाई कर्मचारी (ETV Bharat)

6 से 8 अगस्त तक हड़ताल : वहीं उन्होंने कहा कि "सरकार हमसे 30 सितंबर तक का समय मांग रही थी. सरकार हमसे जुबानी बात कर रही है. इसका सरकार की तरफ से कोई लिखित पत्र नहीं है. इसलिए हमने 6 से 8 अगस्त तक हड़ताल की कॉल की है, वो हमारी जारी रहेगी. आठ अगस्त को हम राज्य की हमारी कमेटी के साथ बैठक करेंगे और आगामी फैसला लेंगे. एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक मांगों का समाधान सरकार नहीं करेगी, हम आंदोलन जारी रखेंगे. हड़ताल पर करीब 50 हजार कर्मचारी जाएंगे, जो अलग-अलग स्तर पर काम कर रहे हैं. निश्चित तौर पर सरकार हमसे बातचीत कर बहलाने का काम कर रही है क्योंकि सरकार ने हमारे साथ सामाजिक भेदभाव किया है. सबका ठेका खत्म करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर करने का सरकार ने तीस जून 2022 को फैसला कर दिया था. फिर सफाई सीवर का ठेका क्यों खत्म नहीं हुआ ?. जो ठेका किया गया, उसमें सैलरी का भेदभाव और अन्य सुविधाओं को लेकर कुछ नहीं किया गया. वहीं ठेकेदार अमानवीय व्यवहार करते हैं और प्रताड़ित करते हैं. ये हमारी सहनशक्ति से बाहर हो गया है. इसलिए अन्य कर्मचारियों की तरह हमें भी तमाम सर्विस बेनिफिट मिले, ठेका खत्म हो, हमारी नौकरी पक्की हो."