हरियाणा में फिर होगी हड़ताल!, मंगलवार से दोबारा स्ट्राइक पर जा सकते हैं सफाई कर्मचारी
हरियाणा में सफाई कर्मचारी मंगलवार से दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने ये चेतावनी दी है.
Published : September 13, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 7:17 PM IST
रोहतक : प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी मंगलवार यानि 15 सितंबर से दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं, जबकि 11 सितंबर को ही सफाई कर्मचारियों की 16 मांगों को लेकर राज्य सरकार के साथ सहमति बनी थी. इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने 37 दिनों तक चली हड़ताल को खत्म किया था. अब नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने कुछ जिलों के अधिकारियों और ठेकेदारों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार से समझौते के बावजूद ठेके पर कार्यरत करीब 700 कर्मचारियों को ड्यूटी पर जॉइन नहीं कराया जा रहा है. ऐसे में सोमवार को सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेगा.
तय सीमा के अंदर नियमित भर्ती प्रकिया : नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के रविवार को रोहतक के कर्मचारी भवन में हुए सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने राज्य सरकार के साथ 11 सितंबर को हुए समझौते के दौरान मानी गई मांगों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से तय समय सीमा के अंदर नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी. नियमित भर्ती प्रक्रिया में पालिका रोल कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अनुभव का लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री के आदेशों को भी दिखा रहे ठेंगा : सम्मेलन के दौरान नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि सरकार के साथ वार्ता के दौरान कर्मचारियों पर हुए उत्पीड़न को वापस लेने पर सहमति बनी थी, लेकिन करीब 10 पालिका, निगम व परिषदों में कर्मचारियों को काम पर वापस नहीं लिया जा रहा है. कुछ ठेकेदार व अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को भी ठेंगा दिखाते हुए हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को ड्यूटी पर जॉइन नहीं करवा रहे हैं.
सोमवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात : इसलिए अधिकारियों और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल को सोमवार तक का समय दिया गया है. अगर सोमवार तक कर्मचारियों को ड्यूटी जॉइन नहीं करवाया तो मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी और फिर भी कर्मचारियों को जॉइन नहीं करवाया गया तो मंगलवार से पूरे प्रदेश में दोबारा कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं. शास्त्री ने कहा कि 13 मई को हुए समझौते को भी अधिकारियों ने लागू नहीं होने दिया था जिसके कारण कर्मचारियों को दोबारा हड़ताल करनी पड़ी और 37 दिन प्रदेश को बदबू में रहना पड़ा. अब फिर अधिकारी अपनी हठधर्मिता दिखा रहे है, जिससे कर्मचारियों में रोष है.
12 दिसंबर को दिल्ली में रैली : नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा की जनसंख्या को देखते हुए सरकार को 6 लाख पद सृजित कर भर्ती करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि ठेका प्रथा को खत्म करवाने के लिए 22 सितंबर से सभी जिलों में इंडोर सम्मेलन किए जाएंगे, जबकि 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय रैली में हरियाणा के कर्मचारी भी शामिल होंगे.
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