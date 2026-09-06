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हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बढ़ी, 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में बड़े आंदोलन का ऐलान

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को 9 सितंबर तक बढ़ा दिया है. वहीं 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है.

Sanitation workers in Haryana extend strike until September 9 major protest announced in Kurukshetra for September 13
हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बढ़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2026 at 5:10 PM IST

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Updated : September 6, 2026 at 5:25 PM IST

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करनाल : हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के आंदोलन ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने करनाल में बड़ा ऐलान करते हुए हड़ताल को तीन दिन के लिए 9 सितंबर तक और बढ़ा दिया है. उन्होंने साफ कहा कि सरकार जल्दबाजी में कोई भी फैसला लें, लेकिन सफाई कर्मचारी अपने आंदोलन को पूरी रणनीति और संयम के साथ आगे बढ़ाएंगे. उनका कहना है कि सरकार बातचीत के जरिए कर्मचारियों की मांगों का समाधान करें.

तीन दिन और बढ़ी हड़ताल : नरेश शास्त्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने फिलहाल हड़ताल को तीन दिन के लिए बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि सरकार की तरह वे भी जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते, जिससे प्रदेश की जनता को परेशानी हो. उनके मुताबिक आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और सरकार के पास अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है. उन्होंने कहा कि सरकार ये ना समझे कि हड़ताल बढ़ाते ही सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. सफाई कर्मचारी पूरी तरह समझदार हैं और हर कदम सोच-समझकर उठाया जा रहा है.

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बढ़ी (ETV Bharat)

सरकार पर कार्रवाई का आरोप : नरेश शास्त्री ने सरकार पर आंदोलनकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग के 40 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है. इसके अलावा सफाई कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अलग-अलग शहरों में भी एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं. उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों के बावजूद कर्मचारी पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरे मामले पर बेहद सजगता और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लिया जा रहा है.

Sanitation workers in Haryana extend strike until September 9 major protest announced in Kurukshetra for September 13
सफाई कर्मचारियों का और कड़ा रुख (ETV Bharat)

10 से 12 सितंबर तक जिला स्तर पर पंचायत : आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान करते हुए नरेश शास्त्री ने बताया कि 10, 11 और 12 सितंबर को जिला स्तर पर पंचायतें आयोजित की जाएंगी. इसके बाद 13 सितंबर को राज्य स्तरीय पंचायत होगी. उन्होंने इन पंचायतों को ‘जननायक पंचायत’ नाम दिया है. उनका कहना है कि इन पंचायतों में केवल सफाई कर्मचारी ही नहीं, बल्कि विभिन्न दलित संस्थाओं के साथ कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और अन्य सामाजिक संगठन भी शामिल होंगे.

Sanitation workers in Haryana extend strike until September 9 major protest announced in Kurukshetra for September 13
13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में बड़े आंदोलन का ऐलान (ETV Bharat)

13 सितंबर को बड़े आंदोलन का दावा : नरेश शास्त्री ने दावा किया कि 13 सितंबर की पंचायत आंदोलन का बड़ा रूप लेगी. उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कर्मचारी पूरी ताकत लगाएंगे और ये आंदोलन सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाएंगे और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि वो कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करें.

“सरकार ईमानदारी से बातचीत करे” : सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों से की जा रही अपील पर नरेश शास्त्री ने कहा कि सरकार को केवल अपील करने के बजाय कर्मचारियों के साथ ईमानदारी से बैठकर बातचीत करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 13 मई को हुए समझौते के बिंदुओं पर सरकार ठोस कार्रवाई करे. उनके मुताबिक सफाई कर्मचारी सरकार से किसी विशेष रियायत की मांग नहीं कर रहे, बल्कि अपने अधिकार और पहले से किए गए समझौतों के पालन की मांग कर रहे हैं.

पक्की नौकरी की मांग पर सरकार को घेरा : मुख्यमंत्री की ओर से जारी पत्र को लेकर नरेश शास्त्री ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग कौशल रोजगार में जाने की नहीं, बल्कि सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की है. उन्होंने दावा किया कि यदि सफाई कर्मचारी नियमित होते हैं तो उनकी तनख्वाह करीब 34 हजार रुपये तक हो सकती है. वहीं वर्तमान व्यवस्था में वेतन और भत्तों को लेकर सरकार की पेशकश पर उन्होंने सवाल उठाए.

“20 हजार मिल रहे हैं तो 25,500 क्यों लें?” : नरेश शास्त्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को फिलहाल करीब 20 हजार रुपये वेतन मिल रहा है. सरकार की ओर से करीब 25,500 रुपये देने की बात कही जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की मांग इससे कहीं आगे की है. उन्होंने कहा कि सफाई भत्ता, झाड़ू भत्ता और जोखिम भत्ता जोड़ने के बाद भी कर्मचारियों के हितों के साथ न्याय नहीं हो रहा. उनका आरोप है कि सरकार कर्मचारियों की जेब से करीब 15 हजार रुपये कम करने की कोशिश कर रही है.

“सफाई कर्मचारियों की जेब नहीं काटने देंगे” : नरेश शास्त्री ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को उनकी जेब काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के मुद्दे पर सच्चाई से बात नहीं कर रही है. उनका कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सफाई कर्मचारियों की मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकलता.

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Last Updated : September 6, 2026 at 5:25 PM IST

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