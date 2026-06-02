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हांसी में 3 माह से सफाईकर्मियों को नहीं मिल है वेतन, भूखमरी के कगार पर हैं कर्मचारी

70 परिवारों पर रोजी-रोटी का संकट: आपको बता दें कि नगर परिषद कार्यालय में उस समय हलचल देखने को मिली जब ठेके पर लगे सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हांसी के एडीसी और डीएमसी लक्षित सरीन से मिलने पहुंचे. 70 परिवारों पर रोजी-रोटी का संकट गहरा गया है. पिछले करीब ढाई महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और यह देरी अब तीन महीने के करीब पहुंच चुकी है. आर्थिक तंगी के चलते परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो रहा है. कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों और ठेकेदार से शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ.

हांसी: नगर परिषद में ठेकेदार के तहत कार्यरत 70 सफाई कर्मचारियों को पिछले ढाई से तीन माह से वेतन नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि "लगातार वेतन में हो रही देरी से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और अब उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

दैनिक जरूरतों को पूरा करना हुआ मुश्किल: ठेके पर लगी सफाई कर्मचारी रचना ने बताया कि "वेतन नहीं मिलने से परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. परिवार में कमाने वाला कोई दूसरा सदस्य नहीं है, जिसके कारण घर का पूरा खर्च उनकी आय पर निर्भर है. बच्चों की स्कूल फीस तक जमा नहीं हो पा रही है और दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है."

'कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं': कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्हें वेतन नहीं मिला और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही. उन्होंने प्रशासन और नगर परिषद से जल्द से जल्द बकाया वेतन जारी करने की मांग की है ताकि उनके परिवारों को राहत मिल सके.

बच्चों की फीस तक भरने के पैसे नहीं: नगर पालिका सफाई कर्मचारी हांसी जिला प्रधान बलजीत सिंह ने बताया कि ठेकेदारी के तहत लगे ये 70 सफाई कर्मचारियों को पिछले ढाई महीने से सैलरी नहीं मिली है. घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. इनके बच्चों की फीस तक भरने के पैसे नहीं हैं. परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है. कई बार अधिकारियों से बात की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ. अगर जल्द इनको सैलरी नहीं मिली तो ये 70 कर्मचारी हड़ताल पर बैठेंगे.

डीएमसी ने मामले में साधी चुप्पीः इस मामले में जब हांसी के डीएमसी लक्षित सरीन से सफाई कर्मचारियों के लंबित वेतन को लेकर ईटीवी ने संपर्क किया तो उन्होंने इस विषय पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. डीएमसी सवालों से बचते नजर आए और उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने मामले पर स्पष्ट जवाब देने की बजाय टालमटोल का रवैया अपनाया.