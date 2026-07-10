अजमेर में सफाईकर्मियों की हड़ताल का तीसरा दिन, वार्ता विफल रहने पर निकाली रैली...फूल देकर मांगा जनता से समर्थन
चरमराई शहर की सफाई व्यवस्था.सड़कों पर सड़ने लगा कचरा. नालियां जाम. घरों में भरे डस्टबीन.
Published : July 10, 2026 at 3:20 PM IST
अजमेर: नगर निगम और सफाई कर्मियों के बीच हड़ताल समाप्त करने को लेकर वार्ता विफल होने से तीसरे दिन शुक्रवार को भी शहर की सड़कों और घरों से कचरा नहीं उठा. सड़कों पर कचरा बिखरा है तो घरों में कचरे से भरे डस्टबिन रखे हैं. कई लोग चुपचाप कचरा भी इधर-उधर डालने लगे हैं. निगम से गतिरोध नहीं टूटने पर हड़ताल के तीसरे दिन सफाईकर्मियों ने शहर में रैली निकाली और आमजन को गुलाब का फूल देकर समर्थन मांगा.
सफाई कर्मी संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सन्नी गोयर ने बताया कि शुक्रवार को आक्रोश रैली रखी, लेकिन उसे स्थगित कर शांति रैली रखी. इस दौरान आमजन और व्यापारियों को फूल देकर हड़ताल में समर्थन मांगा. उम्मीद है, अजमेर की जनता हमारी जायज मांग को लेकर समर्थन करेगी. 4 घंटे वार्ता के बाद निगम से जवाब मिला, जो आदेश होंगे वह 5 दिन बाद होंगे. सफाईकर्मियों ने भी साफ किया कि हड़ताल भी फिर 5 दिन बाद ही टूटेगी.
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यह है मांगें: गोयर ने बताया है कि हटाए गए 223 सफाईकर्मियों की बहाली, डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाले कर्मचारियों का बेवजह काटा पैसा देने एवं किए गए तबादले निरस्त करने की हमारी मांगें है. जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
बेवजह परेशान करने का आरोप: वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी लखन तंबोली ने बताया, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को निगम अधिकारी परेशान कर रहे हैं. कुछ अधिकारी निजी द्वेषता से सफाईकर्मियों का शोषण कर रहे हैं. निगम के बाहर यदि कचरा डालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम डालेंगे. समाज के लिए जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा. उन्होंने आमजन से अपील की कि उनकी मांगों का समर्थन करें.
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कचरे से अटा शहर: इधर, हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई. नालियां कचरे से अटी है. नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है. शहर के प्रमुख मार्ग व रिहायशी क्षेत्र की गलियां कचरे से अटी है. तीन दिन से ट्रिपर नहीं आने से घरों में डस्टबिन भरे रखे है. घरों एवं कचरा पात्रों में कचरा सड़ांध मारने लगा है.
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