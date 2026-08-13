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कोटपूतली के बानसूर में गुस्साए सफाई कर्मियों ने सड़कों पर बिखेरा कचरा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

कस्बावासी मूलचंद ने बताया कि नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने गुरुवार को विरोध जताया है और काम बंद कर रैली निकाली गई. बाजार क्षेत्र में जगह-जगह कचरा फैलने और दुर्गंध के कारण लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है. लंबे समय से सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के कारण कस्बे में गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है.

कोटपूतली: जिले के बानसूर कस्बे में सफाई कर्मियों की 13 दिनों से जारी हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. जगह-जगह कूड़े-कचरे के ढेर लगे हुए हैं. इससे दुर्गंध फैलने के साथ आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. विरोध प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों ने सड़कों पर कूड़ा-कचरा बिखेर दिया. तहसीलदार कार्यालय, उप जिला अस्पताल, नगर पालिका कार्यालय सहित कई सरकारी कार्यालयों के सामने भी कचरा डालकर विरोध जताया गया.

सफाई कर्मियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी. हड़ताल के चलते आने वाले दिनों में कस्बे में सफाई व्यवस्था और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है.

स्थानीय लोगों ने जताई चिंता: स्थानीय ग्रामीणों ने सफाई कर्मियों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से जल्द बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि त्योहारों का समय नजदीक है और ऐसे में कस्बे की सफाई व्यवस्था दुरुस्त होना बेहद जरूरी है. लंबे समय से कचरा नहीं उठने के कारण बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे वातावरण भी प्रभावित हो रहा है.स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि दुकानों के आसपास कचरा जमा होने से दुर्गंध और गंदगी के कारण व्यापार भी प्रभावित हो रहा है. लोगों ने सरकार और प्रशासन से सफाई कर्मियों की हड़ताल जल्द समाप्त करवाकर कस्बे की सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है.

ये हैं प्रमुख मांगे: सफाई कर्मचारी प्रदीप ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने, न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए करने और ठेका पद्धति हटाने की प्रमुख मांगे हैं. सरकार जब तक इन मांगों को नहीं मान लेती, तब तक कोई भी कर्मचारी काम नही करेगा. इधर, बानसूर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विशाल यादव ने बताया कि सफाईकर्मियों की मांगों का निपटारा सरकार के स्तर पर होना है. स्थानीय स्तर पर कोई समस्या नहीं है. सफाईकर्मियों की मांगों को लेकर सरकार का जो भी आदेश देगी, वही मान्य होगा.