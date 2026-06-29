झाड़ू डाउन हड़ताल से राजस्थान में सफाई व्यवस्था चरमराई, तीसरे दिन भी सड़कों पर कचरे के ढेर, अब जलेब चौक पर होगा महापड़ाव
सफाईकर्मियों के नेता नंदकिशोर डंडोरिया का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
Published : June 29, 2026 at 9:13 PM IST
जयपुर: राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की 'झाड़ू डाउन' हड़ताल लगातार तीसरे दिन जारी रही. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है. घर-घर कचरा संग्रहण ठप होने से सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में कचरे के ढेर लग गए हैं. इससे आमजन को दुर्गंध, गंदगी और संक्रमण फैलने की आशंका के बीच परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नगर निगम प्रशासन वैकल्पिक संसाधनों से व्यवस्था संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं. निगम के स्वास्थ्य उपायुक्त ओमप्रकाश थानवी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर उच्च स्तर पर वार्ता की जा रही है. ये भर्ती का फैसला सरकार के स्तर पर होना है. निगम के स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए सफाई का कार्य किया जा रहा है.
संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन और ज्यादा व्यापक रूप से जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि रविवार को स्वायत्त शासन भवन में अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन ये वार्ता पूरी तरह बेअसर साबित हुई, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं.
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राजधानी में कचरे के ढेर, जनजीवन प्रभावित: हड़ताल के चलते जयपुर में परकोटा, सिविल लाइंस, सांगानेर सहित अनेक प्रमुख क्षेत्रों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं. डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पूरी तरह प्रभावित होने से लोगों ने घरों और कॉलोनियों के बाहर कचरा जमा करना शुरू कर दिया है. कई स्थानों पर बदबू और गंदगी के कारण स्थानीय लोगों ने भी चिंता जताई है. हालांकि नगर निगम प्रशासन ने निजी संसाधनों और उपलब्ध कर्मचारियों के जरिए सफाई व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन शहरभर में इसका प्रभाव ना के बराबर दिखाई दिया. आंदोलन के तीसरे दिन जयपुर के सांगानेर जोन स्टेडियम में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी एकत्रित हुए. यहां सफाई कर्मचारी राहुल आदिवाल और विशाल चांवरिया के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के बाद कर्मचारी सांगानेर जोन स्टेडियम से जुलूस के रूप में मुख्य बाजारों से होते हुए सांगानेर मंडी पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया.
प्रदेशभर में प्रदर्शन, कई शहरों में उग्र विरोध: जयपुर के अलावा दौसा, लालसोट, हिण्डौन, धौलपुर, करौली, गंगापुर, चूरू, बस्सी सहित कई नगरीय निकायों में भी सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए. विभिन्न स्थानों पर निकाय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए और सरकार से जल्द समाधान की मांग की गई. अध्यक्ष नन्दकिशोर ने कहा कि ये केवल जयपुर का आंदोलन नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई है.
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आंदोलन के लिए हर कर्मचारी देगा 10 रुपए सहयोग राशि: संघ ने आंदोलन को लंबे समय तक जारी रखने की तैयारी भी शुरू कर दी है. इसके तहत प्रत्येक सफाई कर्मचारी से 10 रुपए सहयोग राशि एकत्रित की जाएगी, जिससे आंदोलन के संचालन और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च वहन किया जाएगा. संघ का मानना है कि यदि सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आती है तो आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा.
30 जून से सिविल लाइंस में प्रदर्शन, जलेब चौक पर महापड़ाव: संघ ने आंदोलन के अगले चरण की भी घोषणा कर दी है. 30 जून को सिविल लाइंस जोन के पीडब्ल्यूडी चौराहा, पंडित जी चौराहा और हसनपुरा क्षेत्र से प्रदर्शन निकाला जाएगा. इसके बाद जयपुर के जलेब चौक स्थित पुराने हेरिटेज मुख्यालय (वर्तमान किशनपोल, हवामहल जोन कार्यालय) में अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू होगा. ये महापड़ाव 24 घंटे जारी रहेगा, जिसमें सफाई कर्मचारी, विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और संघर्ष समिति के सदस्य लगातार मौजूद रहेंगे.