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चार महीने से वेतन नहीं मिलने से देवघर सदर अस्पताल के सफाई कर्मियों में आक्रोश, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप करने की दी चेतावनी

देवघर सिविल सर्जन कार्यालय के पास धरने पर बैठे सदर अस्पताल के सफाई कर्मी. ( फोटो-ईटीवी भारत )