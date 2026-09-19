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चार महीने से वेतन नहीं मिलने से देवघर सदर अस्पताल के सफाई कर्मियों में आक्रोश, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप करने की दी चेतावनी

चार माह से वेतन भुगतान नहीं होने से देवघर सदर अस्पताल के सफाई कर्मियों में आक्रोश है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

Deoghar Sadar Hospital
देवघर सिविल सर्जन कार्यालय के पास धरने पर बैठे सदर अस्पताल के सफाई कर्मी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 8:31 PM IST

4 Min Read
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देवघर: देवघर सदर अस्पताल के सफाई कर्मचारियों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है. इस कारण सफाईकर्मियों में आक्रोश है. वेतन भुगतान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार ईमानदारी से अस्पताल की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है.

सफाई कर्मचारियों के मुताबिक, पिछले चार महीने से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. उनका कहना है कि जब भी वे कंपनी के जिम्मेदार लोगों से वेतन की मांग करते हैं, तो उन्हें जल्द भुगतान का आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है. कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार वेतन में हो रही देरी के बावजूद अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से मामले में अपेक्षित संज्ञान नहीं लिया जा रहा है.

सफाई कर्मियों व स्वास्थ्य संगठन के जिलाध्यक्ष का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सिविल सर्जन पर लगाया उपेक्षा का आरोप

वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने देवघर सिविल सर्जन कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सदर अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में अस्पताल की सफाई व्यवस्था को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है, जिसे वे लगातार निभा रहे हैं, लेकिन उनके वेतन और भविष्य को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है.

कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी

सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तो वे अपने काम का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे. कर्मचारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अस्पताल की सफाई व्यवस्था भी ठप की जा सकती है.

स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ने दिया समर्थन

सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने भी समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनके बकाया वेतन का जल्द भुगतान किया जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सफाई कर्मचारियों के समर्थन में अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी भी आंदोलन करने को मजबूर हो सकते हैं.

मनोज मिश्रा ने दावा किया कि राज्य सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए करीब 15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके बावजूद यदि संबंधित कंपनी और जिला स्तर पर कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग को इसका कारण स्पष्ट करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि यदि जल्द बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. उनके मुताबिक, इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रभावित करने की चेतावनी दी गई है. हालांकि, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आम लोगों को होने वाली परेशानी के लिए उन्होंने संबंधित विभाग और सिविल सर्जन को जिम्मेदार ठहराया.

Deoghar Sadar Hospital
देवघर सिविल सर्जन कार्यालय के पास धरने पर बैठे सदर अस्पताल के सफाई कर्मी. (फोटो-ईटीवी भारत)

अब आगे क्या?

सदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था को संभालने वाले कर्मचारियों के चार महीने के बकाया वेतन का भुगतान कब तक होता है, यह बड़ा सवाल है. फिलहाल कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. ऐसे में यदि समय रहते वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन कार्य बहिष्कार या हड़ताल में बदल सकता है, जिसका सीधा असर सदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर पड़ने की आशंका है.

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