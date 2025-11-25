ETV Bharat / state

जयपुर में सफाई कर्मचारियों का हड़ताल का ऐलान, आमरण अनशन जारी

जयपुर में अनशन पर बैठे सफाईकर्मी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार से शुरू हुई. मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी खत्म करने, लंबित भर्ती और पदोन्नति सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संगठनों ने अनिश्चितकालीन 'झाड़ू डाउन' आंदोलन का ऐलान किया. वहीं प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई. जयपुर के लाल कोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय में आमसभा के बाद कर्मचारियों ने झाड़ू छोड़ते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की. इसके साथ ही वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया का आमरण अनशन भी पांचवें दिन जारी रहा. हड़ताल की शुरुआत के साथ ही जयपुर के अधिकांश वार्डों में सुबह से कचरा उठाना बंद हो गया. डंडोरिया ने बताया कि समाज के कर्मचारी अब झाड़ू लगाने, कचरा उठाने, सीवर लाइन की सफाई, नालों की सफाई और रात्रिकालीन सड़क सफाई का काम नहीं करेंगे. अब ये आंदोलन तभी रुकेगा, जब सरकार उनकी सभी मांगों पर लिखित आदेश जारी करेगी. डंडोरिया ने कहा कि सरकार पिछले कई महीनों से आश्वासन ही देती आई है, लेकिन अब आर-पार की लड़ाई होगी. जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, न अनशन टूटेगा और न हड़ताल खत्म होगी. जयपुर में सफाई कर्मचारियों का हड़ताल का ऐलान... (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें:सफाई कर्मचारियों का क्रमिक अनशन, सुनवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में 'झाड़ू डाउन' हड़ताल