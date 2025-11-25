जयपुर में सफाई कर्मचारियों का हड़ताल का ऐलान, आमरण अनशन जारी
11 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संगठनों ने अनिश्चितकालीन 'झाड़ू डाउन' आंदोलन की घोषणा की.
जयपुर: राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार से शुरू हुई. मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी खत्म करने, लंबित भर्ती और पदोन्नति सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संगठनों ने अनिश्चितकालीन 'झाड़ू डाउन' आंदोलन का ऐलान किया. वहीं प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई.
जयपुर के लाल कोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय में आमसभा के बाद कर्मचारियों ने झाड़ू छोड़ते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की. इसके साथ ही वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया का आमरण अनशन भी पांचवें दिन जारी रहा. हड़ताल की शुरुआत के साथ ही जयपुर के अधिकांश वार्डों में सुबह से कचरा उठाना बंद हो गया. डंडोरिया ने बताया कि समाज के कर्मचारी अब झाड़ू लगाने, कचरा उठाने, सीवर लाइन की सफाई, नालों की सफाई और रात्रिकालीन सड़क सफाई का काम नहीं करेंगे. अब ये आंदोलन तभी रुकेगा, जब सरकार उनकी सभी मांगों पर लिखित आदेश जारी करेगी. डंडोरिया ने कहा कि सरकार पिछले कई महीनों से आश्वासन ही देती आई है, लेकिन अब आर-पार की लड़ाई होगी. जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, न अनशन टूटेगा और न हड़ताल खत्म होगी.
हड़ताल से राजधानी में बढ़ेगी गंदगी: आंदोलन का असर बुधवार से देखने को मिल सकता है. बुधवार से कचरा संग्रहण, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, बाजारों और मुख्य सड़कों की दैनिक सफाई जैसे काम सब प्रभावित होंगे. जल्द शहर के कई हिस्सों में स्वच्छता का संकट और भी गहरा हो सकता है. डंडोरिया ने कहा कि जिस शहर को हम मेहनत और लगन से 16वें पायदान पर ला सकते हैं, उनकी वजह से वहीं पहले स्थान पर या 200वें पायदान पर भी जा सकता है. उनकी कोई भी मांग नाजायज नहीं है. बावजूद इसके न तो प्रशासन सुन रहा और न सरकार. इस वजह से अब हड़ताल का रुख अख्तियार किया है.
सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी प्रणाली तुरंत समाप्त की जाए
- ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया जाए
- लंबित सफाई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए
- गंभीर बीमारी/मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को तुरंत नियुक्ति दी जाए
- 4 अगस्त 2024 कोर्ट समझौते के पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र जारी हों
- जमादार से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक तक पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए
- दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों को मूल सफाई कार्य में लगाया जाए
- जोखिम भत्ता बढ़ाया जाए
अब सरकार पर दबाव :हड़ताल शुरू होने के साथ ही चेतावनी दी गई कि फिलहाल ये हड़ताल जयपुर तक सीमित है, लेकिन आगे राज्यव्यापी हड़ताल होगी. इसमें वाल्मीकि समाज से जुड़े अन्य सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार करेंगे. निगम कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी ने कर्मचारियों से बातचीत कर जल्द समाधान निकाले जाने की बात कही है, लेकिन यदि जल्द समाधान नहीं निकलता तो जयपुर की स्वच्छता व्यवस्था बिगड़ना तय है.