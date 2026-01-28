ETV Bharat / state

अजमेर: 2 माह से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

अजमेर: नगर निगम में सफाई ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं. सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि दो माह से सफाई ठेकेदार ने उन्हें वेतन नहीं दिया. इस कारण उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है. सफाईकर्मियों के अचानक हड़ताल पर चले जाने से शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है. बुधवार को सफाईकर्मियों ने पुरानी नगर निगम की बिल्डिंग के बाहर लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं बकाया भुगतान की मांग को लेकर रैली भी निकाली. सफाईकर्मियों का कहना है कि जब तक उनका बकाया भुगतान नहीं हो जाता है, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी।

सफाईकर्मी इंदिरा ने बताया कि ठेकेदार ने दो माह से भुगतान नहीं किया है. जब तक भुगतान सफाई कर्मचारियों को नहीं हो जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. सफाई कर्मचारियों को 7 हजार रुपए न्यूनतम भुगतान दिया जाता है. इसमें बच्चो को पढ़ाएं या घर का गुजारा करें. यह भुगतान भी समय पर नहीं होता है. घर में खाद्य सामग्री के लिए किराना की दुकान वाले एक माह से अधिक का उधार नहीं देते. 2 माह से सफाईकर्मियों को वेतन नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि स्थाई सफाईकर्मियों ने निगम में अपनी यूनियन बना रखी है. जिनके नेताओं पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है. अस्थाई सफाईकर्मियों का नेता हम खुद चुनेंगे, जो हमारे अधिकारी की बात करेगा.