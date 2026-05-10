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चरखी दादरी में सफाई कर्मियों का गुस्सा फूटा, सड़कों पर कूड़ा बिखेरकर जताया रोष

हरियाणा में सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण साफ-सफाई की व्यवस्था राज्यभर में पटरी से उतर गई है.

HARYANA SAFAI KARAMCHARIS STRIKE
हरियाणा में सफाईकर्मियों की हड़ताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 10, 2026 at 8:53 PM IST

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चरखी दादरी: नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को उग्र रूप में दिखाई दी. अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले दस दिनों से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने शहर की सड़कों पर कूड़ा बिखेरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया. कर्मचारियों के इस कदम से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और कई स्थानों पर गंदगी के ढेर लग गए.

दबू और गंदगी के कारण आम लोग हुए परेशानः रविवार को नगर परिषद कार्यालय में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बस स्टैंड, मुख्य बाजार और फोरलेन की गलियों में कचरा फैलाया. इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बदबू और गंदगी के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया.

सफाई कर्मियों ने सड़कों पर कूड़ा बिखेरकर जताया रोष (ETV Bharat)

उल्टा झाड़ू लेकर विरोध मार्च निकाला: यूनियन प्रधान सूरज के नेतृत्व में कर्मचारियों ने हाथों में उल्टा झाड़ू लेकर नगर परिषद कार्यालय से रोहतक चौक तक विरोध मार्च निकाला. इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए. धरने को सर्व कर्मचारी संघ, सीटू, आशा वर्कर और रिटायर्ड कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिला.

11 मई तक जारी रह सकता है हड़तालः सफाई कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल 11 मई तक जारी रहेगी. सोमवार को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी. आशा वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी सहित कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि "मांगें पूरी नहीं होने पर हड़ताल अनिश्चितकालीन की जा सकती है."

ये भी पढ़ें-हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, हांसी में प्रशासन और हड़ताली कर्मियों के बीच झड़प, निजी एजेंसी से सफाई कराने का विरोध

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