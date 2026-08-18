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कल्याणपुरी सफाई कर्मचारी हत्याकांड: आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, लगे कूड़े के अंबार

कल्याणपुरी में ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारी अनिल कुमार पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया था. अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था.

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कूड़े के अंबार
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कूड़े के अंबार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 7:44 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या के विरोध में शुरू हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब पूरे इलाके की सफाई व्यवस्था पर भारी पड़ने लगी है. 14 अगस्त को हुई इस घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ मेट्रो वेस्ट कंपनी के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

हड़ताल के कारण पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में न तो नियमित सफाई हो रही है और न ही घरों व सड़कों से कूड़ा उठाया जा रहा है. जगह-जगह कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं. कई स्थानों पर कूड़ा सड़क तक फैलने से यातायात प्रभावित हो रहा है और जाम की स्थिति बन रही है. लंबे समय से कूड़ा नहीं उठने के कारण दुर्गंध भी फैल रही है.

जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी के साथ बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. कर्मचारी पीड़ित परिवार को मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. बड़ी संख्या में कर्मचारी एलबीएस अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हैं.

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कूड़े के अंबार (ETV Bharat)

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी प्रदर्शन जारी

पुलिस ने अनिल कुमार हत्याकांड में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि आरोपी कथित तौर पर अनिल के सहकर्मी गुलशन को निशाना बनाने पहुंचा था. दोनों की शक्ल मिलने के कारण गलत पहचान में अनिल पर हमला किए जाने का एंगल सामने आया था. रविवार सुबह करीब 7:20 बजे कल्याणपुरी के 16 ब्लॉक में अनिल सड़क से कूड़ा उठाकर टिपर में डाल रहे थे. इसी दौरान आरोपी ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए थे. गंभीर रूप से घायल अनिल को एलबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष यशपाल सिंह कैंथूरा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार से बातचीत हो चुकी है और परिवार को सहायता राशि भी उपलब्ध करा दी गई है. उन्होंने कहा कि अनिल का शव परिवार को सौंप दिया गया था और अंतिम संस्कार भी हो चुका है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कर्मचारियों से बातचीत कर हड़ताल समाप्त करा दी जाएगी. फिलहाल हड़ताल के कारण पूर्वी दिल्ली की सफाई व्यवस्था प्रभावित है. कर्मचारियों और निगम प्रशासन के बीच बातचीत से ही गतिरोध खत्म होने की उम्मीद है.

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