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सफाईकर्मी ने 78 वर्षीय वृद्धा की हत्या कर आभूषण लूटे, कर्ज के बोझ तले दबा था आरोपी

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Churu )