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सफाईकर्मी ने 78 वर्षीय वृद्धा की हत्या कर आभूषण लूटे, कर्ज के बोझ तले दबा था आरोपी

वृद्धा घर में अकेली रहती थी और उसके बेटे व्यवसाय के सिलसिले में बाहर रहते हैं.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 6:43 PM IST

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चूरू: सुजानगढ़ पुलिस ने 5 दिन पहले हुए लूट और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उस पर काफी लोगों का कर्जा था. कर्ज चुकाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वारदात को अंजाम दिया.

हत्या कर लूटी ज्वैलरी: एसपी निश्चय प्रसाद एम ने शनिवार को वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि 78 वर्षीय मृतका घर में अकेली रहती थी. मृतका के बेटे कोलकाता और बेगलुरु व्यापार के सिलसिले में रहते हैं. ऐसे में आरोपी ने वृद्धा को अपना टारगेट चुना. 78 वर्षीय वृद्धा की गला रेतकर हत्या किसी और ने नहीं बल्कि वृद्धा के ही मकान में किराए पर चल रहे पीएनबी बैंक में कार्यरत सफाई कार्मिक दीपक वाल्मीकि ने की. एसपी ने बताया कि गत 7 सितंबर को घर में अकेली वृद्ध महिला पुखराज देवी चोरड़िया का किसी अज्ञात ने गला काटकर हत्या कर दी थी. आरोपी ने वृद्ध महिला की पहनी हुई ज्वैलरी लूट ली और फरार हो गया.

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150 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले: सुजानगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की. एसपी ने बताया कि घटना स्थल के पास बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक होने और व्यस्ततम बाजार होने के चलते सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की पहचान करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा. पुलिस टीम ने काफी लोगों से पूछताछ की. 150 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले. हजारों व्यक्तियों का विश्लेषण किया. लूट का माल बेचने की संभावना की जानकारी हासिल की गई. आखिरकार चूरू निवासी आरोपी दीपक कुमार वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया.

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काफी लोगों का था कर्जा: आरोपी दीपक कुमार मृतका के मकान में ही किराए पर चल रहे पीएनबी बैंक में सफाई कर्मचारी के तौर पर 2021 से कार्य कर रहा था. पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पर काफी लोगों का कर्जा हो रखा था. उसी कर्जे से छुटकारा पाने के लिए उसने लूट और मर्डर की साजिश रची. खुलासे के बाद अनेक लोगों ने पुलिस टीम का स्वागत सम्मान किया. मृतका के परिवारजनों ने पुलिस का आभार जताया.

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