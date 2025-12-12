ETV Bharat / state

अलवर में मानवता शर्मशार: सफाईकर्मी को डंपिंग यार्ड में मिला 6 माह का भ्रूण, साड़ी में लिपटा था

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के हनुमान सर्किल के पास डंपिंग यार्ड में साड़ी में लिपटा भ्रूण मिला. इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना पुलिस को दी गई. इस पर पुलिस पहुंची और भ्रूण को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अरावली विहार थाने की एसआई सोनिया दहिया ने बताया, हनुमान सर्किल के पास बने डंपिंग यार्ड में एक व्यक्ति सफाई कर रहा था कि साड़ी में कुछ लिपटा दिखा. सफाईकर्मी ने पास जाकर देखा तो उसमें भ्रूण था. उसने थाने में सूचना दी. एएसआई शंकरलाल मय जाप्ते पहुंचे. एसआई दहिया ने बताया कि पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए. भ्रूण को जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया. चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि भ्रूण करीब 6 माह का है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है ताकि पता लगा सके कि भ्रूण को किसने डंपिंग यार्ड में लाकर छोड़ा.