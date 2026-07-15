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नोएडा में सीवर सफाई के दौरान युवक की मौत, अधिकारियों पर गिरी गाज

नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाही करते हुए ठेकेदार के पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उसे ब्लैकलिस्ट का नोटिस दिया गया है.

सीवर सफाई के दौरान युवक की मौत
सीवर सफाई के दौरान युवक की मौत (concept image)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 15, 2026 at 8:47 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 8:59 AM IST

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नोएडा: यूपी के नोएडा में एक दर्दनाक हादसा घटना में एक सफाईकर्मी की मौत हो गई. सेक्टर-93 बी के पास गेझा गांव में गहरी सीवर लाइन की सफाई के दौरान मजदूर अंदर मौजूद तारों के जाल में फंस गया. सूचना पर थाना फेज-2 पुलिस और फायर सर्विस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बाहर निकाला. लेकिन जैसे ही अस्पताल में भर्ती काराया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाही करते हुए ठेकेदार के पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उसे ब्लैकलिस्ट का नोटिस दिया गया है और संबंधित जूनियर इंजीनियर की सेवा तत्काल समाप्त कर दी गई है. इतना ही नहीं सीनियर मनैजर और मैंनेजर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

स्वतंत्र कुमार एडीसीपी नोएडा सेंट्रल (ETV Bharat)

प्राधिकरण के अधिकारियो के मुताबिक,

शिवा नाम के सफाईकर्मी सुरक्षा उपकरणों और ऑक्सीजन मास्क के साथ सीवर मेनहोल की ब्लॉकेज खोलने अंदर गया था, लेकिन सफाई के दौरान वह अंदर मौजूद तारों के जाल में फंस गए. जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आए, तो सहकर्मियों ने पुलिस को सूचना दी. स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बाहर निकाला. रेस्क्यू के तुरंत बाद शिवा को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

घटना पर पुलिस से बात करते लोग
घटना पर पुलिस से बात करते लोग (ETV Bharat)

इस दर्दनाक हादसे का संज्ञान लेते हुए नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कदम उठाते हुए यह काम करा रही संविदाकार कंपनी M/s Shivji Constructions Co. के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उसे ब्लैकलिस्ट (काली सूची में डालने) का नोटिस दिया गया है. लापरवाही बरतने पर संबंधित JE राकेश कुमार की सेवा तत्काल समाप्त कर दी गई है. इसके अलावा, संबंधित मैंनेजर को प्रतिकूल प्रविष्टि और सीनियर मनैजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. प्राधिकरण ने घोषणा की है कि पीड़ित सफाईकर्मी के परिवार को नियमानुसार हर संभव मदद तत्काल प्रदान की जाएगी.

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Last Updated : July 15, 2026 at 8:59 AM IST

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