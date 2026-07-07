ETV Bharat / state

उज्जैन में सीवेज सफाई के दौरान गिरे 3 मजदूर, दम घुटने से 1 की गई जान, दो का चल रहा इलाज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, जीवाजीगंज थाना पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. तीनों को तत्काल बाहर निकालकर चरक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अशोक मिश्रा को मृत घोषित कर दिया, वहीं अन्य दोनों मजदूरों का उपचार जारी है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पीपली नाका से वीर सावरकर मार्ग के बीच टाटा कंपनी की ओर से सीवर लाइन की सफाई का कार्य किया जा रहा था. सफाई के लिए जेटिंग मशीन लगाई गई थी. इसी दौरान अशोक मिश्रा का पैर फिसल गया और वह खुले चैंबर में जा गिरा. उसे बचाने के प्रयास में उसके साथी गोपाल और रमेश भी चैंबर में उतर गए. जहरीली गैस के कारण तीनों बेहोश हो गए.

उज्जैन: शहर के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र स्थित पीपली नाका पर मंगलवार को सीवर चैंबर की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया. खुले चैंबर में गिरने के बाद तीन सफाईकर्मी गैस की चपेट में आ गए. पुलिस, स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम की मदद से तीनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान एक सफाईकर्मी की मौत हो गई. जबकि दो की हालत खतरे से बाहर बताई गई है.

सीएसपी पुष्पा प्रजापत ने बताया "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सफाई के दौरान एक कर्मचारी का संतुलन बिगड़ने से वह चैंबर में गिर गया था. उसे बचाने के लिए दो अन्य कर्मचारी भी अंदर गए और गैस की चपेट में आ गए. पूरे मामले की जांच की जा रही है."

क्षेत्रीय पार्षद ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए

क्षेत्रीय पार्षद हेमंत खंडेलवाल ने कहा, "वार्ड नं 2 में टाटा कंपनी की ओर से सफाईकर्मी सीवर लाइन की सफाई का कार्य कर रहे थे. जेटिंग मशीन द्वारा पाइप डालते समय एक मजदूर पाइप अंदर लगाने गया. वह अंदर ही रह गया. दूसरा गया वह भी रह गया. तीसरा भी नीचे उतरा तो मैं तुरंत मौके पर पहुँचा. उधर से SP प्रदीप शर्मा गुजर रहे थे. उन्हें रोक कर मैंने मदद मांगी. उन्होंने मदद की और हमने लोगों ने लोहे की पाइप से बांध कर मजदूरों को बाहर निकाला."

घटना के बाद क्षेत्रीय पार्षद हेमंत गहलोत ने टाटा कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इतने जोखिम भरे काम के बावजूद मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए. उनका कहना है कि सीवर चैंबर में उतरने से पहले गैस जांच उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सुरक्षा संसाधन होना जरूरी था. उन्होंने मजदूरों के बीमा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की.

मृतक के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी

नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कहा कि सीवर लाइन के रखरखाव और सफाई का कार्य टाटा कंपनी के जिम्मे है. यदि जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी या किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को शासन की नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

रूटीन इंस्पेक्शन पर थे एसपी...

एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, "पिपलीनाका क्षेत्र में टाटा का सीवेज का प्रोजेक्ट चल रहा है. सीवेज में कुछ लोग मेंटेनेंस का काम कर रहे थे. इसी दौरान उनमें से दो लोग बेहोश हो गए. एक व्यक्ति जो उनको निकालने के लिए उतरा वह भी घायल हो गया. उसी दौरान मैं वहां से गुजर रहा था. क्षेत्रीय पार्षद हेमंत खंडेलवाल भी साथ में थे. हमने तत्काल रेस्क्यू टीम को बुलाया. सभी के सहयोग तीनों सफाईकर्मियों को बाहर निकाल लिया गया. उपचार के लिए तीनो को अस्पताल रवाना किया 2 का उपचार जारी है जबकि 1 की मौत हो गई है.