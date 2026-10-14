ETV Bharat / state

मोबाइल App से डिजिटल होगी अनाज मंडियों की स्वच्छता व्यवस्था, पंचकूला समेत पांच मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

Mandi Sanitation Mobile App ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के मुख्यालय, पंचकूला में मंगलवार को चेयरमैन वेदपाल ने "मंडी सैनिटेशन मोबाइल ऐप" का शुभारंभ किया. बताया गया कि इस मोबाइल ऐप को मंडियों में स्वच्छता प्रबंधन को सुदृढ़ करने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विकसित किया गया है.

रिपोर्टिंग-निगरानी और ट्रैकिंग: यह ऐप मंडी अधिकारियों, स्वच्छता पर्यवेक्षकों एवं संबंधित कर्मचारियों को मंडियों में स्वच्छता संबंधी समस्याओं की फोटोग्राफ समेत रिपोर्टिंग करने और उनके रीयल-टाइम समाधान, निगरानी एवं ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा. इसके माध्यम से स्वच्छता व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा.