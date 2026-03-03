ETV Bharat / state

सिवान में होली से पहले सफाई ठप, बकाया वेतन को लेकर सड़क पर उतरे सफाई कर्मी, शहर में कूड़े का अंबार

होली से ठीक एक दिन पहले सिवान में सफाईकर्मी हड़ताल पर उतर आए. सभी कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं.

होली से ठीक एक दिन पहले सीवान में सफाईकर्मी हड़ताल पर उतर आए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 3, 2026 at 5:16 PM IST

4 Min Read
सिवान: बिहार के सिवान में आज सुबह अचानक सफाई कर्मी सड़क पर उतर गए. सड़क पर जमा कचरे को बीच सड़क पर एवं दुकानों के पास फैला दिया. यह पूरा मामला होली से ठीक एक दिन पहले हो रहा है. जहां नगर परिषद की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई.

वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मियों में नाराजगी : बकाया वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसका असर पूरे शहर में साफ नजर आया. मुख्य सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

शहर में कूड़े का अंबार (ETV Bharat)

NGO के जरिए काम करने वालों को नहीं मिला वेतन : नगर परिषद सफाई कर्मियों के नेता अमित कुमार ने बातचीत के दौरान बताया कि जिन लोगों को वेतन नहीं मिला है वह सरकार के लिए नहीं बल्कि किसी एनजीओ के जरिए काम पर लगे थे. लेकिन उनको वेतन नहीं मिला है.

''मेरे ग्रुप यानी जो सरकारी है उनका वेतन मिल गया है. जो लोग यह हंगामा कर रहे हैं, वह सफाई कर्मी एनजीओ के माध्यम से कार्य करते हैं. जिनका पेमेंट नहीं हुआ है. इसको लेकर ही विरोध हुआ है. 30-40 सफाई कर्मियों को इस तरह का विरोध करते हुए देखा गया है.''- अमित कुमार, नेता, नगर परिषद सफाई कर्मी

बकाया वेतन को लेकर सड़क पर उतरे सफाई कर्मी (ETV Bharat)

कर्मियों को कई महिनों से नहीं मिला वेतन : जानकारी के मुताबिक, नगर परिषद के सफाई कर्मियों का कई महीनों से वेतन बकाया है. कर्मियों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से भुगतान की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला. त्योहार के समय आर्थिक तंगी झेल रहे कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे.

आम लोगों को हो रही परेशानी : सफाई ठप होने से शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और बाजारों में गंदगी फैल गई है. होली जैसे बड़े पर्व पर ऐसी स्थिति से आम लोग खासे नाराज दिखे. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को पहले ही इस समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए था, ताकि त्योहार के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो.

सिवान में होली से पहले सफाई ठप (ETV Bharat)

अधिकारियों ने दिया मामला सुलझाने का भरोसा : वहीं, नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा. प्रशासन ने सफाई कर्मियों से बातचीत कर मामला सुलझाने का भरोसा दिलाया है. फिलहाल, शहरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द समझौता होगा और होली से पहले सफाई व्यवस्था पटरी पर लौट आएगी.

90 लाख रुपए बकाया भुगतान के लिए सफाईकर्मी हड़ताल पर थे : शनिवार 28 फरवरी से ही सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर थे. पहले 5 फरवरी को कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए योजना बना रहे थे, लेकिन डीएम के हस्तक्षेप के बाद सभी कर्मी काम पर लौट गए. इस दौरान डीएम के द्वारा कहा गया था कि एक सप्ताह के अंदर सभी कर्मियों का भुगतान किये जाने की बात कही थी. साथ ही कहा था कि कर्मियों का बकाया ईपीएफ, ईएसआईसी और वेतन नहीं दिया जाता तब तक कोई पेमेंट नहीं होगा. एक सप्ताह के भीतर ईपीएफ का 90 लाख रुपए कर्मियों के खाते में भेजे जाने की बात कही गई थी. जो अब तक नहीं दी गई है.

