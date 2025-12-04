MCD का 17,000 करोड़ रुपये का बजट होगा पेश, सैनिटेशन, सड़कें, लैंडफिल की सफाई पर फोकस
दिल्ली नगर निगम शुक्रवार को 2026-27 के लिए अपना प्रस्तावित बजट पेश करेगा, जिसका अनुमानित खर्च 17,000 करोड़ रुपये है.
Published : December 4, 2025 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) शुक्रवार को 2026-27 के लिए अपना प्रस्तावित बजट पेश करेगा, जिसका अनुमानित खर्च 17,000 करोड़ रुपये है. उन्होंने बताया कि मुख्य फोकस सैनिटेशन, सड़कों और नालों के रखरखाव, तीन पुराने कूड़े के ढेरों को हटाने और रेवेन्यू बढ़ाने पर रहेगा.
उन्होंने बताया कि बजट प्रस्ताव लगभग दो साल बाद स्टैंडिंग कमेटी की स्पेशल मीटिंग में पेश किया जाएगा, क्योंकि इस दौरान कमेटी काम नहीं कर रही थी. उन्होंने बताया कि कमेटी की गैरमौजूदगी में MCD कमिश्नर सीधे हाउस में बजट पेश कर रहे थे. उन्होंने बताया कि इस साल चुनावों के बाद, ढाई साल के गैप के बाद MCD की 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है. BJP और आम आदमी पार्टी के बीच कानूनी लड़ाई के कारण कमेटी नहीं बनाई गई थी.
स्टैंडिंग कमेटी सिविक कॉर्पोरेशन की मुख्य फाइनेंशियल फैसले लेने वाली बॉडी है, और 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इसकी मंज़ूरी ज़रूरी होती है. कमेटी की गैर-मौजूदगी की वजह से, कई पॉलिसी मामले और सैनिटेशन से जुड़े मुख्य प्रोजेक्ट रुके हुए थे. सालाना बजट में आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए सिविक बॉडी की मुख्य खर्च की प्राथमिकताओं के बारे में बताया जाएगा. उन्होंने कहा कि बेसिक सिविक सर्विस और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भी काफी फंड दिए जाने की उम्मीद है.
इसके अलावा, पिछले साल, MCD कमिश्नर अश्विनी कुमार ने 2025-26 के लिए 17,006 करोड़ रुपये का बजट प्रपोज़ल पेश किया था. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में, MCD बजट का एक बड़ा हिस्सा लगातार सैनिटेशन, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर को दिया गया है.
