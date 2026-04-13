कोरिया में अधूरे शौचालय से स्वच्छता मिशन को पलीता, नगर पालिका का ये हाल तो गांव की स्थिति क्या होगी ?
कोरिया के शिवपुर चरचा नगर पालिका में अधूरे शौचालय पर घमासान मच गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 13, 2026 at 10:56 PM IST
कोरिया: शिवपुर चरचा नगर पालिका में विकास कार्यों की हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. नगर पालिका कार्यालय के ठीक बगल में लाखों रुपये की लागत से बन रहे सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है. हैरानी की बात यह है कि निर्माण पूरा होने से पहले ही इसकी दीवारों में दरारें दिखाई देने लगी हैं.इस स्थिति ने जहां निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं संभावित हादसे की आशंका भी बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों में इसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है.
कांग्रेस का नगर पालिका प्रशासन पर हमला
जिला कांग्रेस कमेटी कोरिया के उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 20 महीनों से नगर पालिका में बैठे नेतृत्व के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है.उनका आरोप है कि कार्यालय भवन, शौचालय निर्माण, पार्कों की व्यवस्था और नालियों के कार्य हर जगह लापरवाही और अनियमितता साफ दिखाई दे रही है.
उन्होंने यह भी कहा कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि एसी कमरों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत देखने तक की जरूरत नहीं समझ रहे हैं, जबकि सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है.
जिस भवन में अभी से दरारें आ रही हैं, वह भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकता है. इस केस में प्रशासन तत्काल दोषियों पर कार्रवाई करे- भूपेंद्र यादव, उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी
सीएमओ ने दिया जांच का भरोसा
पूरे मसले पर नगर पालिका शिवपुर चरचा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी वीके ओझा ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी मिल चुकी है और वे स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे. उन्होंने बताया कि हाल ही में ढलाई का कार्य हुआ है, जिसके कारण तकनीकी वजहों से भी दरारें आ सकती हैं.जांच के बाद लापरवाही या घटिया सामग्री का उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भुगतान में कटौती भी की जाएगी.