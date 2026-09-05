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कुरुक्षेत्र में सफाई-अग्निशमन कर्मियों का हल्ला बोल, सीएम आवास का किया घेराव, जलाए सस्पेंशन-टर्मिनेशन लेटर

सीएम आवास के बाहर जलाए विभागीय पत्र: सरकारी कार्रवाई से नाराज कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने विभाग की ओर से जारी निलंबन, बर्खास्तगी और चेतावनी पत्रों को जलाकर अपना आक्रोश जताया. कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर बातचीत और समाधान करने के बजाय सरकार आंदोलन को दबाने के लिए कार्रवाई कर रही है.

टर्मिनेशन और सस्पेंशन से बढ़ा आक्रोश: हड़ताल को लेकर प्रशासन की सख्त कार्रवाई से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है. अग्निशमन विभाग के 10 कर्मचारियों को टर्मिनेट और 14 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था. वहीं, सफाई कर्मचारियों को 5 सितंबर तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया था. आदेश में साफ कहा गया था कि निर्धारित समय तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर पिछले 31 दिनों से हड़ताल पर डटे सफाई और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा शनिवार को खुलकर सामने आया. सरकार की ओर से कर्मचारियों पर की गई निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सस्पेंशन, टर्मिनेशन और चेतावनी पत्रों की प्रतियां जला दीं.

फरीदाबाद हादसे का उठाया मुद्दा: अग्निशमन यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि, "फरीदाबाद में आग बुझाते समय अग्निशमन विभाग के दो कर्मचारियों की जान चली गई थी, लेकिन सरकार के बड़े-बड़े दावों के बावजूद आज तक उनके परिवारों को उचित सहायता नहीं मिली. कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके परिवारों के हितों को लेकर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए."

सफाई-अग्निशमन कर्मियों का हल्ला बोल (ETV Bharat)

13 मई की सहमति पर लिखित आदेश की मांग: राजेंद्र सिंह ने कहा कि, "13 मई को सरकार और कर्मचारियों के बीच हुई वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक उनसे संबंधित आधिकारिक लिखित आदेश जारी नहीं किए गए. सरकार ने बातचीत में सहमति तो जताई, लेकिन कर्मचारियों को आज तक उसका लिखित आदेश नहीं मिला. हम चाहते हैं कि जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उन्हें तुरंत लागू किया जाए."

मंत्री के बयान पर भी जताई नाराजगी: अग्निशमन यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री कृष्ण बेदी के सफाई कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई. राजेंद्र सिंह ने कहा कि, "जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को कर्मचारियों के खिलाफ बयान देने के बजाय धरातल पर आकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए. कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक तरीके से बातचीत कर समाधान निकालना जरूरी है. हमारी मांगें जायज हैं और जब तक उनका समाधान नहीं होगा, तब तक कर्मचारी पीछे हटने वाले नहीं हैं."

बहाली तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी: 31 दिन से जारी हड़ताल के कारण प्रदेश में सफाई और आपातकालीन सेवाओं पर असर पड़ने की बात भी सामने आ रही है. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं और निलंबित व बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

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