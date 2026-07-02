मकान का पट्टा देने के बदले जमादार ने मांगे दो लाख रुपए, 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते जमादार गिरफ्तार
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने हवामहल आमेर जोन में ट्रैप कार्रवाई करते हुए जमादार को गिरफ्तार किया है.
Published : July 2, 2026 at 3:32 PM IST
जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जमादार को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. उसने मकान का पट्टा जारी करने के बदले परिवादी से दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. शिकायत पर एसीबी की टीम ने जयपुर नगर निगम के हवामहल आमेर जोन में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और कार्यालय जमादार को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि नगर निगम हवामहल-आमेर जोन में पट्टा/लीज शाखा के कार्यालय जमादार रामसिंह यादव को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है.
पिता के नाम मकान, पट्टे के बदले मांगी घूस: एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई चौकी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. आरोपी 28 वर्षीय रामसिंह यादव मूलतः सीकर जिले के किशोरपुरा गांव का रहने वाला है. वह जयपुर नगर निगम के हवामहल-आमेर जोन की पट्टा/लीज शाखा में कार्यालय जमादार के पद पर कार्यरत है. जयपुर नगर तृतीय इकाई चौकी को एक शिकायत मिली कि परिवादी के पिता के नाम मकान का पट्टा देने के बदले आरोपी रामसिंह यादव दो लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है.
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मुकदमा दर्ज कर किया जाएगा अनुसंधान: एसीबी के डीआईजी-2 ओमप्रकाश मीना के सुपरविजन में एएसपी ज्ञानप्रकाश नवल के नेतृत्व में उपाधीक्षक सुरेंद्र पंचौली के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. ट्रैप की कार्रवाई में आरोपी रामसिंह यादव को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और आईजी एस. परिमला के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ और कार्रवाई जारी है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.
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एसीबी ने आमजन से की यह अपील: उन्होंने आमजन से भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी की जानकारी एसीबी की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर देने की अपील करती है. यह हेल्पलाइन हर दिन 24 घंटे चालू रहती है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि एसीबी पीड़ित का वैध काम करवाने में मदद करेगी. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.