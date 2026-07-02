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मकान का पट्टा देने के बदले जमादार ने मांगे दो लाख रुपए, 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते जमादार गिरफ्तार

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी ( Source- ACB Headquarters )

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जमादार को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. उसने मकान का पट्टा जारी करने के बदले परिवादी से दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. शिकायत पर एसीबी की टीम ने जयपुर नगर निगम के हवामहल आमेर जोन में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और कार्यालय जमादार को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि नगर निगम हवामहल-आमेर जोन में पट्टा/लीज शाखा के कार्यालय जमादार रामसिंह यादव को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. पिता के नाम मकान, पट्टे के बदले मांगी घूस: एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई चौकी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. आरोपी 28 वर्षीय रामसिंह यादव मूलतः सीकर जिले के किशोरपुरा गांव का रहने वाला है. वह जयपुर नगर निगम के हवामहल-आमेर जोन की पट्टा/लीज शाखा में कार्यालय जमादार के पद पर कार्यरत है. जयपुर नगर तृतीय इकाई चौकी को एक शिकायत मिली कि परिवादी के पिता के नाम मकान का पट्टा देने के बदले आरोपी रामसिंह यादव दो लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है. पढ़ें: ACB Action : 6 हजार की रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल चढ़ा एसीबी के हत्थे