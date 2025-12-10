ETV Bharat / state

सांगवान खाप ने IAS-IPS बनाने का उठाया बीड़ा, सांगू धाम में तैयार हो रहा हाई-लेवल कोचिंग सेंटर

सांगवान खाप कोचिंग सेंटर के लिए नया भवन तैयार कर रही है, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जाएगी.

सांगवान खाप की खास पहल (ETV Bharat)
चरखी दादरी: सांगवान खाप ने खास पहल की है. खाप ने सांगू धाम परिसर में प्रतिभाओं को निखारने के लिए वर्ल्ड-लेवल कोचिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया है.खाप द्वारा कोचिंग सेंटर के लिए नया भवन तैयार किया जा रहा है. भवन में डिजिटल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जाएगी. कोचिंग सेंटर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को कोचिंग दी जाएगी. सेंटर में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाने वाले विशेषज्ञ कोचिंग देंगे.

प्रतिभा सम्मान समारोह में लिया गया निर्णय: दरअसल, यह निर्णय गांव खेड़ी बूरा के सांगू धाम पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान खाप प्रधान व पूर्व विधायक सोमबीर सांगवान की अध्यक्षता में लिया गया.कार्यक्रम में दादरी विधायक सुनील सांगवान ने भी हाई-लेवल अकादमी खोलने का प्रस्ताव रखा, जिसे खाप ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया.

सांगू धाम में तैयार हो रहा हाई-लेवल कोचिंग सेंटर (ETV Bharat)

सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प: कार्यक्रम में खाप ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं और विरांगनाओं को सम्मानित किया. खाप प्रधान सोमबीर सांगवान ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समाज को एकजुट रखने का संकल्प दिलाया. अपराध को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

युवाओं और अभिभावकों को जागरूक करने का संदेश: सांगवान खाप ने युवाओं को नशे से दूर रहने, शिक्षा और खेलों में प्रतिभा दिखाने का संदेश दिया. अभिभावकों को भी बच्चों को सही मार्ग पर मार्गदर्शन देने का आह्वान किया गया. खाप का यह कार्यक्रम अब हर वर्ष आयोजित किया जाएगा, ताकि क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने का अवसर मिले.

