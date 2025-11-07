ETV Bharat / state

"जो भारत माता की जय कहता है वही असली हिंदू", कवर्धा में संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में डिप्टी सीएम

संघ युग प्रवर्तक नाट्य आविष्कार की श्रृंखला की कवर्धा से शुरुआत हुई.

Sangh Centenary Year
संघ शताब्दी वर्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 7, 2025 at 9:25 AM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर “संघ युग प्रवर्तक” शीर्षक से आयोजित नाट्य आविष्कार कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत शुक्रवार को कवर्धा से हुई. इस कार्यक्रम का आयोजन पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

संघ शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम: कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के प्रांत प्रमुख, विभिन्न जिलों के पदाधिकारी, शिक्षाविद्, सामाजिक संगठन के सदस्य और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए. मंच पर संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलराम हेडगेवार के जीवन, संघर्ष और संघ की स्थापना के उद्देश्य को नाट्य रूपांतरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. कलाकारों ने मंच पर डॉ. हेडगेवार के विचारों, राष्ट्रप्रेम और संगठन निर्माण की यात्रा को जीवंत कर दिया, जिसे उपस्थित दर्शकों ने भावनात्मक रूप से अनुभव किया.

संघ शताब्दी वर्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)

"संघ राष्ट्र निर्माण की भावना का प्रतीक":इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल एक संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना का प्रतीक है. उन्होंने कहा, "जो भारत को माता मानता है, इसी भूमि को अपनी माता मानता है, भारत माता की जय कहता है, और धरती माता को प्रणाम करता है, वही सच्चा हिंदू है."

शर्मा ने आगे कहा कि जिस दौर में भारतीय समाज को उसकी सांस्कृतिक पहचान से दूर करने की कोशिश की जा रही थी, उसी समय संघ का उदय हुआ, जिसने भारत की राष्ट्र चेतना को पुनर्जीवित किया.

Sangh Centenary Year
संघ शताब्दी वर्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)

15 नवंबर को जगदलपुर में भव्य कार्यक्रम: उन्होंने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह नाट्य आविष्कार कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के सात जिलों कवर्धा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर और जगदलपुर में आयोजित किए जाएंगे. इस श्रृंखला का समापन 15 नवंबर को जगदलपुर में भव्य कार्यक्रम के साथ किया जाएगा.

Sangh Centenary Year
संघ युग प्रवर्तक नाट्य (ETV Bharat Chhattisgarh)
118 साल पहले रायपुर में गाया गया था "वंदे मातरम" शुरू हुआ था आजादी का आंदोलन, जानिए रजत जयंती वर्ष पर 150 साल की गौरव गाथा
इजरायल के आर्थिक प्रतिनिधि यैर ओशेरॉफ ने की डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात
सरगुजा में 73 साल बाद राष्ट्रपति का दौरा, द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए जुटा प्रशासन
Last Updated : November 7, 2025 at 10:50 AM IST

TAGGED:

संघ शताब्दी वर्ष
कवर्धा आरएसएस कार्यक्रम
KAWARDHA RSS PROGRAM
DEPUTY CM VIJAY SHARMA KAWARDHA
SANGH CENTENARY YEAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.