ETV Bharat / state

संगीता सिन्हा के हाथ छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की कमान, मिशन 2028 और बीजेपी को घेरने की बनी रणनीति

रायपुर में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे. उनके साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी रही. महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम से पदभार ग्रहण किया.

रायपुर : राजीव भवन में महिला कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया. कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने मिशन 2028 को लेकर महिला कांग्रेस की भूमिका को निर्णायक बताया. महंगाई, महिला आरक्षण, गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल की कथित कमी और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का संकेत भी दिया.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल-डीजल की किल्लत है और आम आदमी का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ा दी गई और केंद्र सरकार जनता की समस्याओं पर गंभीर नहीं है.

महिला कांग्रेस को महिलाओं के मुद्दों पर आक्रामक तरीके से सड़क पर उतरना होगा. 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

संगीता सिन्हा बनीं छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष (ETV BHARAT)

महिला आरक्षण पर बीजेपी के दुष्प्रचार का आरोप

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला कांग्रेस को सम्मान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को लेकर भाजपा दुष्प्रचार कर रही है. महंत ने कहा कि महिला कांग्रेस को जनता के बीच जाकर यह बताना होगा कि महिलाओं के अधिकारों और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की क्या भूमिका रही है. साथ ही महंगाई, गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष करना होगा.

सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरना होगा : भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह पहले गैस की कीमतों को लेकर भाजपा नेता सड़क पर प्रदर्शन करते थे, उसी तरह अब महिला कांग्रेस को बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने की जरूरत है. बघेल ने कहा कि महिला कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती के साथ जनआंदोलन की दिशा में भी काम करना होगा.

मिशन 2028 में महिला कांग्रेस की होगी निर्णायक भूमिका

पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि महिला कांग्रेस हमेशा से कांग्रेस संगठन की मजबूत इकाई रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला कांग्रेस की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है. महिलाओं के मुद्दों को लेकर संगठन को गांव और बूथ स्तर तक सक्रिय करना होगा.

महतारी वंदन के नाम पर महिलाओं को लूटा जा रहा: संगीता सिन्हा

नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगी. उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस को हर बूथ, ब्लॉक और जिले तक मजबूत किया जाएगा. संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि महिलाओं को योजनाओं के नाम पर गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि महिला कांग्रेस 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी.

बड़े नेताओं की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन

कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और प्रदेशभर से पहुंची महिला कांग्रेस पदाधिकारियों की बड़ी मौजूदगी देखने को मिली. इसे महिला कांग्रेस के संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन और मिशन 2028 की राजनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है.