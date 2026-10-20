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जींद की बेटी संगीता ने रचा इतिहास, हरियाणा लोक सेवा आयोग एडीए परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान

जींद की बेटी संगीता ने रचा इतिहास ( ETV Bharat )

​जींद: अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अटूट लगन के बल पर जींद जिले के छोटे से गांव पालवा की बेटी संगीता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी सहायक जिला न्यायवादी (Assistant District Attorney) की परीक्षा में संगीता ने 57.51 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. इस ऐतिहासिक सफलता से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जींद जिले और प्रदेशभर में उत्सव जैसा माहौल है.

रोजाना 15 से 16 घंटे की कठिन पढ़ाई कीः मीडिया से बातचीत करते हुए संगीता ने अपनी इस प्रेरणादायक यात्रा के संघर्षों को साझा किया. उन्होंने बताया कि इस सफलता से पहले उन्हें कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने हरियाणा और राजस्थान जुडिशरी की परीक्षाओं के इंटरव्यू तक का सफर तय किया था, जहां बेहद कम अंकों या आधे नंबर के अंतर से उनका चयन रुक गया था. इन असफलताओं के कारण एक पल के लिए निराशा जरूर आई, लेकिन उनके माता-पिता के अटूट समर्थन और रोजाना 15 से 16 घंटे की कठिन पढ़ाई ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया.