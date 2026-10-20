जींद की बेटी संगीता ने रचा इतिहास, हरियाणा लोक सेवा आयोग एडीए परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान
जींद निवासी संगीता हरियाणा लोक सेवा आयोग एडीए परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल परिवार में त्योहारों की खुशियां बढ़ा दी है.
Published : October 20, 2026 at 4:02 PM IST
जींद: अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अटूट लगन के बल पर जींद जिले के छोटे से गांव पालवा की बेटी संगीता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी सहायक जिला न्यायवादी (Assistant District Attorney) की परीक्षा में संगीता ने 57.51 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. इस ऐतिहासिक सफलता से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जींद जिले और प्रदेशभर में उत्सव जैसा माहौल है.
रोजाना 15 से 16 घंटे की कठिन पढ़ाई कीः मीडिया से बातचीत करते हुए संगीता ने अपनी इस प्रेरणादायक यात्रा के संघर्षों को साझा किया. उन्होंने बताया कि इस सफलता से पहले उन्हें कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने हरियाणा और राजस्थान जुडिशरी की परीक्षाओं के इंटरव्यू तक का सफर तय किया था, जहां बेहद कम अंकों या आधे नंबर के अंतर से उनका चयन रुक गया था. इन असफलताओं के कारण एक पल के लिए निराशा जरूर आई, लेकिन उनके माता-पिता के अटूट समर्थन और रोजाना 15 से 16 घंटे की कठिन पढ़ाई ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया.
18 अक्टूबर को आया था रिजल्टः जुलाई में प्रीलिम्स और अगस्त में मेन्स परीक्षा पास करने के बाद, 18 अक्टूबर को इंटरव्यू समाप्त हुए और उसी दिन आए परिणाम ने उनकी बरसों की मेहनत को सार्थक कर दिया. संगीता का अगला और अंतिम लक्ष्य अब हरियाणा जुडिशरी को क्रैक कर न्यायपालिका में उच्च पद पर सेवा देना है.
पिता की आंखों से छलके खुशी के आंसूः संगीता के पिता और जाने-माने किसान नेता आजाद पालवा की आंखों में अपनी बेटी की इस कामयाबी पर खुशी के आंसू छलक आए. उन्होंने गर्व से भरे शब्दों में कहा, "हमारी तमन्ना थी कि बेटी अफसर बने और आज उसने हमारे मन की मुराद पूरी कर दी है. जब यह पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में एलएलबी इंटरव्यू के लिए गई थी, तब इसने कहा था कि इसका सपना उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने का है. आज इस पहली सीढ़ी ने हमारे उस बड़े सपने को पंख दे दिए हैं."
'निरंतर प्रयास से अवश्य मिलती है सफलता': आज समाज में यह धारणा तेजी से बदल रही है कि बेटियां बेटों से कम हैं. संगीता की यह सफलता उन तमाम युवाओं के लिए एक मजबूत संदेश है जो थोड़ी सी असफलता से घबरा जाते हैं. संगीता का साफ कहना है कि जीवन में निराशाएं और उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अपने सपनों को स्पष्ट रखकर निरंतर प्रयास करते रहने से सफलता की मंजिल अवश्य मिलती है. इस शानदार उपलब्धि पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों, शुभचिंतकों और दूर-दराज से आ रहे बधाइयों का तांता लगा हुआ है.