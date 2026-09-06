संगीत सोम ने अखिलेश, ओवैसी और राहुल गांधी को घेरा, जानिये सहारनपुर ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर क्या बोले?
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब "उत्तम प्रदेश" बन रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 9:55 PM IST
मेरठ : कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ढांचा ढहाए जाने के मामले में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है. मेरठ के सरधना से पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने रविवार को अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ओवैसी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है. उन्होंने दावा किया का इसके नीचे एक 400 साल पुराना कुआं मिला है.
पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा कि पूरे प्रदेश में जहां पर भी ऐसी अवैध बिल्डिंग होंगी सब गिराई जाएंगी. उन्होंने कहा कि जब 1911 में सहारनपुर में बिजली की व्यवस्था ही नहीं थी, तो उस दौर का बिजली बिल कहां से आ गया? उन्होंने आरोप लगाया कि यह सभी लोग मिलकर यूपी में दंगा करवाना चाहते हैं.
संगीत सोम ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ओवैसी पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि "मुसलमानों की तीन बर्बादी, अखिलेश, ओवैसी और राहुल गांधी हैं. यह तीनों नेता खुद को मुसलमानों का 'आका' साबित करने और 'अमर-अकबर-एंथनी' बनने की होड़ में लगे हैं. यह लोग मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते आए हैं."
संगीत सोम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की विभाजनकारी राजनीति को भूल नहीं पा रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल फिर से खराब करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब "उत्तम प्रदेश" बन रहा है. उन्होंने कहा कि उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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