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संगीत सोम ने अखिलेश, ओवैसी और राहुल गांधी को घेरा, जानिये सहारनपुर ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर क्या बोले?

पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ढांचा ढहाए जाने के मामले में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है. मेरठ के सरधना से पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने रविवार को अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ओवैसी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है. उन्होंने दावा किया का इसके नीचे एक 400 साल पुराना कुआं मिला है. पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम का बयान (Video credit: ETV Bharat) पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा कि पूरे प्रदेश में जहां पर भी ऐसी अवैध बिल्डिंग होंगी सब गिराई जाएंगी. उन्होंने कहा कि जब 1911 में सहारनपुर में बिजली की व्यवस्था ही नहीं थी, तो उस दौर का बिजली बिल कहां से आ गया? उन्होंने आरोप लगाया कि यह सभी लोग मिलकर यूपी में दंगा करवाना चाहते हैं.