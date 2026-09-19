ETV Bharat / state

संगरिया में पार्षदों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का धरना, विधायक अभिमन्यु पूनिया बोले- जनादेश दबाने की कोशिश

संगरिया में अध्यक्ष पद को लेकर सियासी गणित: यह पूरा विवाद संगरिया नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले सामने आया है. 35 सदस्यीय संगरिया नगर पालिका में इस बार 25 निर्दलीय पार्षद चुने गए हैं, जबकि कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 2 पार्षद हैं. अध्यक्ष पद के लिए बहुमत का आंकड़ा 18 है. ऐसे में अध्यक्ष पद का चुनाव निर्दलीय पार्षदों के समर्थन पर काफी हद तक निर्भर है. कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए सुमन सोनी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है. दूसरी ओर, अलग-अलग खेमे निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में पार्षदों की बाड़ेबंदी और उनके इधर-उधर जाने की चर्चाओं ने निकाय चुनाव के बाद की सियासत को और गरमा दिया है.

पंजाब के होटल में विधायक और पुलिस में तीखी बहस: पार्षदों की तलाश में राजस्थान पुलिस के पंजाब पहुंचने के दौरान विधायक अभिमन्यु पूनिया और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस हुई. इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि पुलिस पार्षदों को जबरन ले जाने की कोशिश कर रही थी, जबकि पुलिस का पक्ष यह है कि वह शिकायत के आधार पर जांच के लिए वहां पहुंची थी. विधायक पूनिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों को गिरफ्तार करने के प्रयास और लोकतांत्रिक जनादेश को प्रभावित करने की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता संगरिया थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं. उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई रोकने की मांग करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में थाने पहुंचने का आह्वान किया.

पुलिस बोली - पार्षद परिजनों की शिकायत पर पहुंचे पंजाब: पुलिस का कहना है कि पार्षदों के परिजनों की ओर से गुमशुदगी/अपहरण से संबंधित शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच की जा रही थी. इसी जांच के सिलसिले में पुलिस दोनों पार्षदों की तलाश में पंजाब पहुंची. वहां दोनों से पूछताछ और बयान दर्ज किए गए. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, दोनों ने किसी तरह के अपहरण से इनकार किया और अपनी इच्छा से वहां मौजूद होने की बात कही. वहीं, कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं. विधायक अभिमन्यु पूनिया का आरोप है कि नवनिर्वाचित पार्षदों और उनके परिवारों पर दबाव बनाया जा रहा है और पुलिस के जरिए उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है.

हनुमानगढ़: जिले के संगरिया में नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले पार्षदों को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है. नवनिर्वाचित पार्षद ओमप्रकाश स्वामी और साहिल स्वामी से जुड़े मामले में पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने संगरिया थाने के बाहर धरना दिया. धरने का नेतृत्व संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थाने के बाहर मौजूद रहे. विवाद की शुरुआत पार्षद ओमप्रकाश स्वामी और साहिल स्वामी के संबंध में सामने आई पुलिस कार्रवाई से हुई. पुलिस टीम दोनों पार्षदों की तलाश में पंजाब पहुंची थी. पूनिया के अनुसार दोनों पार्षद कांग्रेस की बाड़ेबंदी में मौजूद थे. पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों के बयान दर्ज किए. दोनों पार्षदों ने अपने अपहरण से इनकार करते हुए पुलिस को बताया कि वे अपनी मर्जी से पंजाब आए हैं.

पूनिया बोले- जनादेश को दबाया नहीं जा सकता: विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि जनता के जनादेश को दबाव और डर के दम पर बदला नहीं जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि नवनिर्वाचित पार्षद ओमप्रकाश स्वामी और साहिल स्वामी के परिवारों पर राजनीतिक दबाव बनाया गया और पुलिस कार्रवाई के जरिए उन्हें परेशान किया गया. कांग्रेस विधायक ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो कांग्रेस बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगी. हालांकि, पुलिस की ओर से सामने आया पक्ष यह है कि कार्रवाई शिकायत और जांच के आधार पर की गई.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बोले: मामले को लेकर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि नवनिर्वाचित पार्षद ओमप्रकाश स्वामी और साहिल स्वामी के परिवारों पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने या जबरन ले जाने के प्रयास किए गए. जूली ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों को राजनीतिक प्रतिशोध का निशाना बनाना गंभीर मामला है. उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही.

इसे भी पढ़ें- कहीं बगावत, कहीं दलबदल, तो कहीं निर्दलीयों का सहारा, अलवर, खैरथल और बानसूर में दिलचस्प हुई कुर्सी की जंग!

अब अध्यक्ष चुनाव पर नजर: संगरिया में 35 सदस्यीय नगर पालिका में कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 2 पार्षद हैं, जबकि 25 निर्दलीय पार्षदों के हाथ में अध्यक्ष पद के चुनाव का गणित है. ऐसे में कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक खेमे निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं. पार्षदों से जुड़ा पुलिस विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदल चुका है. एक तरफ कांग्रेस पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव बता रही है, वहीं पुलिस इसे शिकायत पर की जा रही जांच का हिस्सा बता रही है. अब पूरे मामले के साथ-साथ संगरिया नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव पर भी नजर है.

चुनाव में पुलिस का दखल नहीं होना चाहिए: इस मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येंद्र राघव का कहना है कि पुलिस का काम शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना है. राजनीतिक दबाव में आकर विपक्ष के पार्षदों या निर्दलीय पार्षदों को उठाना नहीं है, न्यायपालिका को भी चाहिए कि वो पुलिस की भूमिका सुनिश्चित करें कि वो सत्ताधारी दल के दबाव में नहीं आए और उसकी ड्यूटी केवल मतदान केंद्र तक होनी चाहिए, विपक्ष या अन्य दलों के बाड़ेबंदी में घुसकर पार्षदों को नहीं उठाना चाहिए. राघव ने कहा कि कोई स्वेच्छा से जा रहा है तो यह अलग बात है क्योंकि निकाय चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, इसलिए कोई अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, लेकिन सरकारी अगर पुलिस के जरिए जबरन पार्षदों को उठाकर अपने खेमे में शामिल करेगी तो यह भी उचित नहीं है. इस तरह की गलत परिपाटी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि आज भाजपा सत्ता में है कल कांग्रेस या अन्य दल सत्ता में आएंगे तो फिर वो भी इसी तरह से पुलिस का इस्तेमाल करेंगे. बेहतर हो कि इस मामले में न्यायपालिका दखल दे.

इसे भी पढ़ें- निकाय चुनाव में जीत के बावजूद भाजपा में उठे सवाल...जयपुर से दिल्ली तक समीक्षा. आलाकमान ने मांगा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड

निकाय चुनाव में भी दल बदल कानून जरूरी: राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का मानना है कि निकाय चुनाव में पहली बार पुलिस का इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसा नहीं है. हर सरकार पुलिस का इस्तेमाल करती है कोई कम करती है कोई ज्यादा करती है. निकाय चुनाव में पार्षदों की खरीद-फरोख्त भी होती है, क्योंकि निकाय चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं है, जिसका फायदा पार्षद उठाते हैं. चुनकर किसी और दल से आते हैं और चले किसी और दल में जाते हैं. बहुमत होने के बावजूद भी राजनीतिक दलों को अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं होता है. इससे सीधे-सीधे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. अगर निकाय चुनाव में दल बदल कानून लागू होता तो यहां हॉर्स ट्रेडिंग और पार्षदों की खरीद फरोख्त, पाला बदलने जैसे काम नहीं होते और वक्त आ गया है कि केंद्र सरकारों और न्यायपालिका को चाहिए कि वो इस दिशा में काम करें. दल बदल कानून लागू होना चाहिए. निकाय चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है, अगर यही पर भ्रष्टाचार होगा तो फिर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है.

पहली बार पुलिस बाड़ाबंदी में घुस रही है: वहीं राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो पुलिस का इस्तेमाल करती है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब पुलिस सीधे विपक्षी खेमें की बाड़ाबंदी में घुसकर पार्षदों को उठा रही है, इससे पुलिस की छवि भी खराब हो रही है. संदेश यही जाता है कि पुलिस सरकारों की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है. पुलिस महानिदेशक और उच्चधिकारियों को चाहिए कि वो इस तरह से पुलिस का इस्तेमाल होने से रोके. सत्ताधारी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि आज वो सत्ता में है,कल दूसरी पार्टी सत्ता में होगी तो वो भी ऐसे ही पुलिस का इस्तेमाल करेगी. ऐसे में नुकसान राजनीति दलों को ही होगा. पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है, अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो पुलिस कार्रवाई करें लेकिन जबरन विपक्षी दलों की बाड़ेबंदी में घोषणा उचित नहीं है.

इसे भी पढ़ें- निकाय चुनाव रिजल्ट: 14 विधायकों के क्षेत्रों में हारी कांग्रेस, पायलट-डोटासरा समेत इन नेताओं ने बचाए अपने गढ़