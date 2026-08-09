ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र का संगमेश्वर महादेव मंदिर, सावन में यहां उमड़ता है जनसैलाब, जानें खासियत और मान्यता

कुरुक्षेत्र के संगमेश्वर महादेव मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिलता है. जानें इस मंदिर की खासियत.

Sangameshwar Mahadev Temple Arunai Village Pehowa Kurukshetra
Sangameshwar Mahadev Temple Arunai Village Pehowa Kurukshetra (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: उत्तर भारत के अति प्राचीन और पावन शिव धामों में शुमार कुरुक्षेत्र (पिहोवा) के अरुणाई गांव स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास और शिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिलता है. इस पावन अवसर पर लाखों की संख्या में कांवड़िए और शिवभक्त दूर-दूर से महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पिहोवा पहुंचते हैं.

इसी संगम स्थल पर प्रकट हुए थे भगवान शिव? मंदिर के मुख्य पुजारी भूषण गौतम ने बताया ​"संगमेश्वर का शाब्दिक अर्थ है. संगम के ईश्वर. वामन पुराण के अनुसार प्राचीन काल में इसी स्थान पर पवित्र सरस्वती और अरुणा अरुणाई) नदियों का अद्भुत संगम होता था. मान्यता है कि इसी संगम स्थल पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे."

कुरुक्षेत्र का संगमेश्वर महादेव मंदिर, सावन में यहां उमड़ता है जनसैलाब, जानें खासियत और मान्यता (ETV Bharat)

पांडवों ने की थी कड़ी तपस्या: ​मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब महर्षि विश्वामित्र के श्राप के कारण सरस्वती नदी का जल रक्तयुक्त हो गया था, तब सरस्वती ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठिन आराधना करके श्राप से मुक्ति प्राप्त की थी. इसके अलावा, महाभारत काल में पांडवों तथा महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने भी इस पावन भूमि पर कठोर तपस्या की थी.​

Sangameshwar Mahadev Temple Arunai Village Pehowa Kurukshetra
संगमेश्वर महादेव मंदिर (ETV Bharat)
Sangameshwar Mahadev Temple Arunai Village Pehowa Kurukshetra
दूर-दराज से जलाभिषेक करने पहुंचते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat)

सावन और महाशिवरात्रि पर लगता है विशाल मेला: ​मंदिर के मुख्य पुजारी भूषण गौतम के अनुसार "सावन के महीने त्रयोदशी और महाशिवरात्रि के दिन यहां विशाल मेले का आयोजन किया जाता है. वामन पुराण में इस मंदिर की महिमा से जुड़ी अलग-अलग कथाओं का विस्तार से वर्णन है. ​ऐसी दृढ़ मान्यता है कि संगमेश्वर महादेव पर सच्चे मन से जल अर्पित करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.​"

Sangameshwar Mahadev Temple Arunai Village Pehowa Kurukshetra
सच्चे दिल से मांगी गई मनोकामनाएं होती हैं पूरी (ETV Bharat)
Sangameshwar Mahadev Temple Arunai Village Pehowa Kurukshetra
गंगाजल टैंक मंदिर की अनूठी विशेषता (ETV Bharat)

गंगाजल टैंक- मंदिर की अनूठी विशेष: ​संगमेश्वर महादेव मंदिर की एक विशेष बात इसे अन्य शिव धामों से अलग बनाती है. मंदिर परिसर में प्रबंधन द्वारा गंगाजल के विशेष टैंक लगाए गए हैं. यहां आने वाले श्रद्धालु इन्हीं टैंकों से गंगाजल लेकर सीधे संगमेश्वर महादेव का विधिवत जलाभिषेक करते हैं.

ये भी पढ़ें- पैरों में छाले, जेब में 100 रुपये, फिर भी जारी कांवड़ यात्रा, हरियाणा के शिवभक्त विलास की अनोखी मन्नत चर्चा में, बोले- "नायब सैनी PM बनें, यही मेरी प्रार्थना"

TAGGED:

ARUNAI VILLAGE PEHOWA
SANGAMESHWAR MAHADEV TEMPLE
KURUKSHETRA SHIVA TEMPLE
अरुणाई गांव पिहोवा
SANGAMESHWAR MAHADEV TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.