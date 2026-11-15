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संगम तट पर 'विदेशी मेहमानों' का 'मेला'; साइबेरियन पक्षियों की चहचहाहट से घाट गुलजार, एक्सपर्ट्स ने दी यह सलाह

संगम तट पर विदेशी मेहमान ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : संगम की रेती पर सर्दियों की दस्तक के साथ ही सात समंदर पार से आने वाले विदेशी मेहमान पक्षियों (साइबेरियन बर्ड्स) ने डेरा डालना शुरू कर दिया है. लगभग पांच हजार किलोमीटर का लंबा सफर तय कर प्रयागराज पहुंचे ये पक्षी संगम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. साइबेरियन पक्षियों की चहचहाहट से घाट गुलजार हो गये हैं.

संगम तट पर विदेशी मेहमान (Video credit: ETV Bharat) संगम पर इन रंग बिरंगे पक्षियों की अठखेलियां पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही हैं. इन परिंदों की आवाज से आस-पास का वातावरण भी खास बन गया है. घाटों पर श्रद्धालु पक्षियों को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. आइये जानते हैं कि इन विदेशी मेहमानों के बारे में और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

आइये जानते हैं क्या कहते हैं जानकार? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 'सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज' के कोऑर्डिनेटर और प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह ने विदेशी मेहमानों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पक्षियों की शारीरिक बनावट तली-भुनी चीजों को पचाने के लिए नहीं बनी है. प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "साइबेरिया और ठंडे देशों में जब तापमान माइनस में चला जाता है और झीलें व नदियां पूरी तरह जम जाती हैं, तब वहां फाइटोप्लांकटन और जूप्लांकटन जैसा प्राकृतिक भोजन मिलना बंद हो जाता है. इसी प्रतिकूल मौसम से बचने और भोजन की तलाश में ये पक्षी 5,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर प्रयागराज आते हैं. उन्होंने बताया कि श्रद्धालु अपनी आस्था के कारण इन्हें तली-भुनी चीजें खिलाते हैं, लेकिन इनका पाचन तंत्र (डाइजेस्टिव सिस्टम) अत्यधिक फैटी और फ्राइड आइटम्स के लिए नहीं बना है. उन्होंने बताया कि संगम के जल में इनके लिए छोटे जीव, मछलियां और प्राकृतिक आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. यदि लोग इन्हें कुछ खिलाना ही चाहते हैं, तो तली हुई नमकीन से पूरी तरह परहेज करें और केवल कच्चा अनाज जैसे गेहूं, चावल, चना या मटर ही दें. इन देशों से आते हैं पक्षी (Photo credit: ETV Bharat) आइये जानते हैं कि नाविकों ने क्या कहा? इस मुद्दे पर जब संगम के नाविकों से बात की गई, तो उन्होंने इसे अपनी आजीविका और पक्षियों की पसंद से जोड़कर देखा. नाविकों का मानना है कि चूंकि ये पक्षी हर साल बड़ी संख्या में यहां आते हैं, इसलिए यह भोजन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता.

नाविक गुलजारी लाल निषाद ने कहा कि पक्षी यही सेव वाला नमकीन खाते हैं. हम लोग खुद नहीं खिलाते, बल्कि जो सवारी नाव पर आती है, वही पुण्य के भागीदार बनने के लिए इन्हें खिलाती है. अगर इससे इनकी सेहत पर कोई खराब असर पड़ता या कुछ गड़बड़ होती, तो दिखता. नाविक आदेश निषाद ने बताया कि मैं यहां 15 साल से काम कर रहा हूं. ये पक्षी ठंड के चार महीने यहां रहते हैं और गर्मी आते ही चले जाते हैं. ये दाना वगैरह नहीं खाते, सिर्फ सेव ही खाते हैं. इनकी संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही. अगर इनका स्वास्थ्य खराब होता, तो इतनी दूर से ये यहां आते ही क्यों? प्रवासी पक्षियों का आगमन (Photo credit: ETV Bharat)