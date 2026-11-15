संगम तट पर 'विदेशी मेहमानों' का 'मेला'; साइबेरियन पक्षियों की चहचहाहट से घाट गुलजार, एक्सपर्ट्स ने दी यह सलाह
पढ़ें प्रयागराज से संवाददाता अक्षय कुमार की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 5:04 PM IST
प्रयागराज : संगम की रेती पर सर्दियों की दस्तक के साथ ही सात समंदर पार से आने वाले विदेशी मेहमान पक्षियों (साइबेरियन बर्ड्स) ने डेरा डालना शुरू कर दिया है. लगभग पांच हजार किलोमीटर का लंबा सफर तय कर प्रयागराज पहुंचे ये पक्षी संगम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. साइबेरियन पक्षियों की चहचहाहट से घाट गुलजार हो गये हैं.
संगम पर इन रंग बिरंगे पक्षियों की अठखेलियां पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही हैं. इन परिंदों की आवाज से आस-पास का वातावरण भी खास बन गया है. घाटों पर श्रद्धालु पक्षियों को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. आइये जानते हैं कि इन विदेशी मेहमानों के बारे में और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
आइये जानते हैं क्या कहते हैं जानकार?
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 'सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज' के कोऑर्डिनेटर और प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह ने विदेशी मेहमानों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पक्षियों की शारीरिक बनावट तली-भुनी चीजों को पचाने के लिए नहीं बनी है.
उन्होंने बताया कि "साइबेरिया और ठंडे देशों में जब तापमान माइनस में चला जाता है और झीलें व नदियां पूरी तरह जम जाती हैं, तब वहां फाइटोप्लांकटन और जूप्लांकटन जैसा प्राकृतिक भोजन मिलना बंद हो जाता है. इसी प्रतिकूल मौसम से बचने और भोजन की तलाश में ये पक्षी 5,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर प्रयागराज आते हैं.
उन्होंने बताया कि श्रद्धालु अपनी आस्था के कारण इन्हें तली-भुनी चीजें खिलाते हैं, लेकिन इनका पाचन तंत्र (डाइजेस्टिव सिस्टम) अत्यधिक फैटी और फ्राइड आइटम्स के लिए नहीं बना है.
उन्होंने बताया कि संगम के जल में इनके लिए छोटे जीव, मछलियां और प्राकृतिक आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. यदि लोग इन्हें कुछ खिलाना ही चाहते हैं, तो तली हुई नमकीन से पूरी तरह परहेज करें और केवल कच्चा अनाज जैसे गेहूं, चावल, चना या मटर ही दें.
आइये जानते हैं कि नाविकों ने क्या कहा?
इस मुद्दे पर जब संगम के नाविकों से बात की गई, तो उन्होंने इसे अपनी आजीविका और पक्षियों की पसंद से जोड़कर देखा. नाविकों का मानना है कि चूंकि ये पक्षी हर साल बड़ी संख्या में यहां आते हैं, इसलिए यह भोजन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता.
नाविक गुलजारी लाल निषाद ने कहा कि पक्षी यही सेव वाला नमकीन खाते हैं. हम लोग खुद नहीं खिलाते, बल्कि जो सवारी नाव पर आती है, वही पुण्य के भागीदार बनने के लिए इन्हें खिलाती है. अगर इससे इनकी सेहत पर कोई खराब असर पड़ता या कुछ गड़बड़ होती, तो दिखता.
नाविक आदेश निषाद ने बताया कि मैं यहां 15 साल से काम कर रहा हूं. ये पक्षी ठंड के चार महीने यहां रहते हैं और गर्मी आते ही चले जाते हैं. ये दाना वगैरह नहीं खाते, सिर्फ सेव ही खाते हैं. इनकी संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही. अगर इनका स्वास्थ्य खराब होता, तो इतनी दूर से ये यहां आते ही क्यों?
नाविक अर्जुन निषाद ने कहा कि ये पक्षी सिर्फ बेसन से बना सेव ही खाते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं खाते. पूरे संगम क्षेत्र और शास्त्री ब्रिज के आसपास तक ये अठखेलियां करते रहते हैं. पिछले साल की अपेक्षा इस बार इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही है.
जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और आस-पास के जलक्षेत्रों में सर्दियों के दौरान ब्लैक हेडेड गल, ब्राउन हेडेड गल, रूडी शेलडक, टेमिंक स्टिंट और व्हाइट वैगटेल जैसी प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां दिखाई देती हैं.
इनमें ब्लैक हेडेड गल को आमतौर पर साइबेरियन गल कहा जाता है. ये पक्षी साइबेरिया, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया और उत्तरी यूरेशिया के विभिन्न क्षेत्रों से भारत पहुंचते हैं. हालांकि, सभी प्रवासी पक्षी साइबेरिया से नहीं आते हैं.
जानकारों के मुताबिक, प्रवासी पक्षियों का आगमन मुख्य रूप से अक्टूबर-नवंबर में शुरू होता है. दिसंबर से फरवरी के बीच इनकी मौजूदगी अधिक दिखाई देती है और मार्च-अप्रैल में ये अपने मूल प्रजनन क्षेत्रों की ओर लौटने लगते हैं.
साइबेरिया और उत्तरी क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड, जलस्रोतों का जम जाना और भोजन की कमी इनके प्रवास के प्रमुख कारण हैं. भारत का अपेक्षाकृत अनुकूल मौसम, खुले जलक्षेत्र और भोजन की उपलब्धता इन्हें गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर आकर्षित करती है.
संगम क्षेत्र में उपलब्ध छोटी मछलियां, जलीय कीट और अन्य छोटे जीव इन प्रवासी पक्षियों के भोजन के प्रमुख स्रोत हैं. इसके अलावा नदी के रेतीले टीले, छोटे द्वीप, उथले जलक्षेत्र और अपेक्षाकृत शांत वातावरण इन्हें आराम करने और ठहरने के लिए अनुकूल स्थान उपलब्ध कराते हैं.
हालांकि, प्लास्टिक प्रदूषण, पानी की गुणवत्ता और मानवीय गतिविधियां इनके प्राकृतिक आवास के लिए चुनौती बन सकती हैं. एक रिपोर्ट में संगम पर ब्लैक हेडेड गल की मौजूदगी, उनके भोजन और प्लास्टिक के आसपास भोजन करने की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है.
भारत में प्रवासी पक्षियों सहित संरक्षित वन्यजीवों के शिकार, पकड़ने और मारने पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत प्रतिबंध है. अधिनियम की धारा 9 में अनुसूची-I और अनुसूची-II में शामिल वन्यजीवों के शिकार पर रोक लगाई गई है.
धारा 51 में कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.
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