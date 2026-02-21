ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में होगा सांग महोत्सव, प्रदेशभर के कलाकार 5 दिनों में देंगे 24 प्रस्तुति

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पांच दिवसीय सांग महोत्सव होगा. प्रदेशभर से आए बड़े कलाकार इन पांच दिनों में 24 सांगों की प्रस्तुति देंगे. सांग महोत्सव में प्रदेशभर से आए हुए बड़े कलाकार 5 दिन में 24 सांगों की प्रस्तुति देंगे. इसके जरिए हरियाणा की संस्कृति को रागनी के जरिए रोचक बनाकर किस्से के साथ सुनाया जाएगा. सांग और हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में पांच दिवसीय सांग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. ये महोत्सव 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक कलाकृति भवन में आयोजित होगा.

कुरुक्षेत्र में होगा सांग महोत्सव: जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि "ये कुरुक्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां पर सांग महोत्सव का आयोजन हो रहा है. जहां प्रदेश के बड़े कलाकार पहुंचकर सांग की प्रस्तुति देंगे. हरियाणा सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. ये महोत्सव धनपत सिंह सांग पुरस्कार के उपलक्ष में आयोजित हो रहा है. जो हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी रह चुके हैं."