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Video: जोधपुर में तूफान का तांडव, कई पेड़ और होर्डिंग गिरे, जनजीवन हुआ प्रभावित

जोधपुर शहर में जगह–जगह से नुकसान की जानकारी सामने आई. पूरे शहर में विद्युत आपूर्ति बंद रही.

A tree falls during a storm
तूफान में गिरा एक पेड़ (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 10:00 PM IST

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जोधपुर: शहर में शनिवार शाम करीब 7 बजे धूल भरे अंधड़ के साथ आए तूफान ने पूरे शहर को अस्त–व्यस्त कर दिया. करीब 1 घंटे तक रेतीले तूफान का तांडव चला. इसके बाद बारिश के छींटे गिरे. इस दौरान अंधेरे के बीच तेज कड़कती बिजलियां एक तरह से लोगों को डरा रही थी. इस तूफान का अलर्ट कुछ घंटे पहले ही जारी हो गया था. लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर भारी यातायात था.

अचानक आए धूल भरे तूफान ने एक बारगी सड़कों पर गाड़ियों के पहिए रोक दिए. बाद में धीरे–धीरे लोग आगे बढ़े. तूफान के चलते शहर में कई जगह पर पेड़ गिर गए. कुछ जगह पर यूनिफॉर्म होर्डिंग के भी उखाड़ने की जानकारी आई है. पार्किंग में खड़े दुपहिया वाहन गिर गए. मथुरादास माथुर अस्पताल में भारी भरकम पेड़ तेज हवा को नहीं झेल पाए.

तूफान के चलते शहर हुआ अस्त–व्यस्त (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: राजस्थान के 5 जिलों में रेतीला तूफान, 80 KMPH की रफ्तार से चली आंधी; दिन में छाया अंधेरा - RAJASTHAN SANDSTORM

Tree Uprooted During Storm
तूफान के दौरान धराशायी हुआ पेड़ (ETV Bharat Jodhpur)

जोधपुर भीतरी क्षेत्र में तेज आंधी और तूफान के कारण खांडा फलसा थाना क्षेत्र के भीम जी की हथाई में एक मकान का छज्जा गिर गया. गनीमत रही कि उस दौरान वहां कोई नहीं था. हादसा होते हुए टल गया. जालोरी से शनिश्चर के थान के रास्ते में पेड़ गिरने से सड़क जाम हो गई. एमडीएम अस्पताल में टैक्सी पर पेड़ गिर गया. शहर में जगह–जगह पर नुकसान की जानकारी सामने आ रही है. पूरे शहर में विद्युत आपूर्ति बंद है.

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MANY TREES AND BILLBOARDS FELL
SANDSTORM IN JODHPUR FOR 1 HOUR
SEVERAL TREES UPROOTED IN STORM
TRAFFIC DISTURBED DURING STORM
SANDSTORM RAMPAGE IN JODHPUR

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