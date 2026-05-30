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Video: जोधपुर में तूफान का तांडव, कई पेड़ और होर्डिंग गिरे, जनजीवन हुआ प्रभावित

जोधपुर: शहर में शनिवार शाम करीब 7 बजे धूल भरे अंधड़ के साथ आए तूफान ने पूरे शहर को अस्त–व्यस्त कर दिया. करीब 1 घंटे तक रेतीले तूफान का तांडव चला. इसके बाद बारिश के छींटे गिरे. इस दौरान अंधेरे के बीच तेज कड़कती बिजलियां एक तरह से लोगों को डरा रही थी. इस तूफान का अलर्ट कुछ घंटे पहले ही जारी हो गया था. लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर भारी यातायात था.

अचानक आए धूल भरे तूफान ने एक बारगी सड़कों पर गाड़ियों के पहिए रोक दिए. बाद में धीरे–धीरे लोग आगे बढ़े. तूफान के चलते शहर में कई जगह पर पेड़ गिर गए. कुछ जगह पर यूनिफॉर्म होर्डिंग के भी उखाड़ने की जानकारी आई है. पार्किंग में खड़े दुपहिया वाहन गिर गए. मथुरादास माथुर अस्पताल में भारी भरकम पेड़ तेज हवा को नहीं झेल पाए.